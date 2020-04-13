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Компания Lenovo вспомнила, что у неё есть мобильное подразделение и анонсировала первый смартфон с сентября прошлого года, когда появилась модель K10 Plus. Новинка производителя из Китая называется Lenovo A7. Она пополнила бюджетный сегмент, судя по техническим характеристикам.

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В смартфоне установлен 6,09-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом. Разрешение экрана соответствует формату HD+. На тыльной панели нашлось место для сканера отпечатков пальцев, сдвоенной камеры с поддержкой интеллектуальных функций, светодиодной вспышки и решётки мультимедийного динамика.

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Кремниевым сердцем Lenovo A7 стал 8-ядерный процессор SC9863A с частотой до 1,6 ГГц и графическим ускорителем IMG PowerVR 8322. Программной оболочкой выступила операционная система Android 9.0 Pie. Ёмкость съёмного аккумулятора составила 4000 мАч. По словам производителя, на полном заряде новинка в режиме ожидания проживёт 416 часов.

В смартфоне установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой распознавания лиц. Основная камера имеет разрешение 13 Мп + 2 Мп и может распознавать объекты съёмки. Объёмы оперативной и встроенной памяти не уточняются.

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Стоимость смартфона составит порядка 100-120 долларов в зависимости от комплектации. Lenovo A7 поступит в продажу в чёрном и синем цветовых решениях.