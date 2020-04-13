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За первые три месяца 2020 года в России было продано 7,6 млн умных телефонов. Об этом сообщил магазин «Связной». Выручка от реализации за первый квартал составила порядка 128 млрд рублей.

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По сравнению с первым кварталом года прошлого объём продаж вырос на 13%. Доход от реализации в годовом исчислении увеличился ещё сильнее – на 16%. Аналитики объясняют это желанием жителей России приобрести новые смартфоны на фоне пандемии коронавируса и падения курса национальной валюты.

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Honor 8A

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Самым популярным устройством в России в первом квартале нынешнего года стал Honor 8A. Смартфон представляет начальный ценовой сегмент, а его стоимость составляет 7990 рублей. Модель оснащена процессором Helio P35, аккумулятором ёмкостью 3020 мАч и экраном IPS формата HD+ диагональю 6,09 дюйма. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная – 8 Мп.

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Samsung Galaxy A10

Ещё один бюджетник занял второе место. Это Samsung Galaxy A10 стоимостью 8990 рублей. Данная модель комплектуется 6,2-дюймовый экраном IPS формата HD+. Кремниевым сердцем выступает 14-нанометровый чип Samsung Exynos 7884. В арсенал смартфона также вошли аккумуляторная батарея на 3400 мАч, 5-мегапиксельная фронтальная и 13-мегапиксельная основная камеры.

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Топ-3 замкнул Honor 10i. В российской рознице рекомендованная цена устройства составляет 12 990 рублей. Модель выделяется наличием NFC, тройной основной камерой разрешением 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 32-мегапиксельной фронталкой. Смартфон оборудован 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, 6,21-дюймовым Full HD+ экраном и фирменным чипом Kirin 710.

Honor 10i

В первом квартале средняя стоимость умного телефона выросла на 3% по сравнению с периодом январь-март 2019 года, составив примерно 16 900 рублей. В общем объёме реализации наибольший удельный вес занимают смартфоны с ценником в пределах 10 000-15 000 рублей. На них пришлось 27% всех проданных девайсов.

В завершение добавим, что с 2010 по 2019 год суммарные продажи умных телефонов в России составили 225 млн единиц. Это примерно в полтора раза больше по сравнению с населением Российской Федерации в прошлом году. На покупку такого количества устройств было потрачено 2,8 трлн рублей.