LG анонсировала смартфон Velvet
Компания LG в прошлом месяце намекнула на закрытие линейки G, в рамках которой она почти десять лет выпускала флагманские смартфоны. Первым был LG Optimus G, а последним – LG G8 ThinQ. Вчера южнокорейский производитель анонсировал новую серию моделей. Она называется LG Velvet, а первый смартфон с одноимённым названием полноценно будет представлен 15 мая этого года.
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Характеристики модели ещё неизвестны, в то время как первые официальные рендеры позволяют оценить дизайн новинки. LG Velvet обзавёлся дисплеем с соотношением сторон 21 к 9, изогнутыми боковыми краями и круглым отверстием в левом верхнем углу под фронтальную камеру.
рекламаПолностью уникальным дизайн смартфона назвать нельзя, но глотком свежего воздуха на рынке он считаться всё-таки может. На правом торце установлена только клавиша питания, а левая грань содержит качельку управления громкостью и кнопку для вызова голосового ассистента.
рекламаLG Velvet получил поддержку искусственного интеллекта ThinQ AI. На тыльной панели расположена тройная основная камера. Параметры сенсоров не уточняются, что можно предположить, что это самый универсальный на сегодняшний день набор – широкоугольный модуль, основной модуль и телеобъектив. Под камерой располагается светодиодная вспышка.
Под данным The Verge, LG Velvet получит 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G. Он имеет процессорные ядра с частотой от 1,8 ГГц до 2,4 ГГц, графику Adreno 620 и модем Snapdragon X52 для поддержки работы в сетях пятого поколения.
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По предварительным данным, в продаже модель появится с ценником от 700 долларов. Покупателям она будет доступна в синем, фиолетовом, сером, чёрном и красном цветовых решениях.
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