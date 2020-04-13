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Компания LG в прошлом месяце намекнула на закрытие линейки G, в рамках которой она почти десять лет выпускала флагманские смартфоны. Первым был LG Optimus G, а последним – LG G8 ThinQ. Вчера южнокорейский производитель анонсировал новую серию моделей. Она называется LG Velvet, а первый смартфон с одноимённым названием полноценно будет представлен 15 мая этого года.

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Характеристики модели ещё неизвестны, в то время как первые официальные рендеры позволяют оценить дизайн новинки. LG Velvet обзавёлся дисплеем с соотношением сторон 21 к 9, изогнутыми боковыми краями и круглым отверстием в левом верхнем углу под фронтальную камеру.

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Полностью уникальным дизайн смартфона назвать нельзя, но глотком свежего воздуха на рынке он считаться всё-таки может. На правом торце установлена только клавиша питания, а левая грань содержит качельку управления громкостью и кнопку для вызова голосового ассистента.

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LG Velvet получил поддержку искусственного интеллекта ThinQ AI. На тыльной панели расположена тройная основная камера. Параметры сенсоров не уточняются, что можно предположить, что это самый универсальный на сегодняшний день набор – широкоугольный модуль, основной модуль и телеобъектив. Под камерой располагается светодиодная вспышка.

Под данным The Verge, LG Velvet получит 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G. Он имеет процессорные ядра с частотой от 1,8 ГГц до 2,4 ГГц, графику Adreno 620 и модем Snapdragon X52 для поддержки работы в сетях пятого поколения.

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По предварительным данным, в продаже модель появится с ценником от 700 долларов. Покупателям она будет доступна в синем, фиолетовом, сером, чёрном и красном цветовых решениях.