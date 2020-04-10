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Компания Samsung в конце прошлого года представила смартфон Galaxy A71. Модель поступила в продажу в январе этого года, а сегодня, 10 апреля, отчёт о тесте возможностей её камеры появился на сайте DxOMark.

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Samsung Galaxy A71 продаётся во многих странах, включая Россию. Стоимость модификации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ составляет 29 990 рублей. Если верить французским специалистам из DxO, то фотографирует смартфон на уровне Xiaomi Redmi Note 8 Pro, цена которого на российском рынке стартует с отметки 16 000 рублей в официальном магазине.

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Модель южнокорейской компании получила четырёхмодульную камеру, которая включает дуэт 5-мегапиксельных сенсоров типа 1/5 дюйма для анализа глубины и макросъёмки. Главный модуль имеет разрешение 64 Мп. В его основе лежит сенсор оптического формата 1/1,72 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм и поддержкой фильтра Quad Bayer. Светосила – f/1,8. В широкоугольном модуле установлен сенсор на 12 Мп. Диафрагма объектива – f/2,2.

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В смартфоне нет оптической стабилизации изображения, а автофокусировка Dual Pixel применима исключительно к стандартному оптическому модулю на 64 Мп. Также заявлена поддержка HDR и записи видео в 4K UHD с частотой кадров 30fps.

Результат Samsung Galaxy A71 составил 84 балла. Смартфон разместился ближе к концу топ-100 рейтинга камерофонов DxOMark. Столько же баллов набирают такие модели, как Black Shark 2, LG V30 и уже упомянутая Redmi Note 8 Pro. Стоит заметить, что выше героя заметки расположились Vsmart Live, активно рекламируемый в России, и Crosscall Trekker-X, о котором мало кто слышал. Также, что любопытно, выше в рейтинге обосновались не самые новые смартфоны вроде Samsung Galaxy S7 Edge (2016 год), iPhone 7 Plus (2016 год) и Xiaomi Mi Note 3 (2017 год).

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Несмотря на то, что Samsung Galaxy A71 продемонстрировал не самые лучшие показатели, в DxOMark нашли что выделить с положительной стороны. Это точная настройка экспозиции, цветопередача, контроль шумов и портретный режим при фотосъёмке, а также экспозиция и стабилизация во время записи видео. К недостаткам относят потерю детализации, ограниченный динамический диапазон и съёмка при нехватке света в целом, когда все показатели смартфона падают.

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В завершение стоит отметить, что фотовозможности Samsung Galaxy A71 оценены в 89 «попугаев». За запись роликов смартфон получил на 15 «попугаев» меньше.