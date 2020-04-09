Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В магазине Newegg появилась видеокарта Radeon RX 5500 XT компании AMD в исполнении MSI по цене 170 долларов с учётом 20-долларовой скидки. Такой прайс-кат сделал графический ускоритель «красного» гиганта из Калифорнии дешевле, чем карта GeForce GRX 1650 SUPER в исполнении ASUS, которая стоит на 15 долларов дороже.

реклама

Стоит отметить, что речь идёт об адаптере AMD с 4 ГБ видеопамяти GDDR6. Напомним, что также на рынке есть модификация с 8 ГБ памяти. Её цена составляет 200 долларов, что делает её конкурентом для GeForce GTX 1660 SUPER.

реклама

Radeon RX 5500 XT – это неплохой вариант, если вам нужна видеокарта, которая будет справляться со всеми популярными ААА-проектами в разрешении Full HD. Ускоритель построен на базе микроархитектуры RDNA. GPU Navi 14 XTX выполнен по нормам 7-нанометрового технологического процесса FinFET. А его частота составляет от 1647 МГц до 1845 МГц.

Видеокарта обзавелась памятью с тактовой частотой 1,75 ГГц и пропускной способностью 14 000 Мбит/сек на контакт. Разрядность шины составляет 128 бит. Radeon RX 5500 XT имеет 1408 потоковых процессоров, поддерживает интерфейс PCI Express 4.0, а также располагает одним портом HDMI и тремя разъёмами DisplayPort 1.4.