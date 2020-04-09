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Действия Саудовской Аравии намекают на то, что королевство готовится к резкому скачку стоимости нефти. Сегодня состоится заседание министров ОПЕК+, на котором будет обсуждаться урегулирование рынка чёрного золота.

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При этом накануне государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрёл большие пакеты акций в нескольких европейских компаниях. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как стало известно, американская газета обратила внимание на то, что Public Investment Fund Саудовской Аравии обзавёлся миноритарными долями в европейских компаниях Royal Dutch Shell (Англия и Нидерланды), Eni (Италия), Total (Франция) и Equnior (Норвегия). Всего инвестиционный фонд принца Мохаммеда бин Салмана потратил на приобретение акций порядка 1 млрд евро.

Такие шаги Саудовской Аравии на фоне дефицита бюджета связывают с уверенностью в том, что нефтяные котировки начнут расти. Отметим, что несколько назад цена чёрного золота оттолкнулась от мартовских минимумов после того, как Дональд Трамп заявил о достижении договорённости о сокращении нефтедобычи между Москвой и Эр-Риядом.

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