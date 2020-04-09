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Китайская компания Huawei пополнила ассортимент умных телевизоров двумя моделями. Главная новинка – Huawei OLED TV Vision X65. Именно о ней поговорим в этой заметке детально.

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Устройство оборудовано матрицей OLED диагональю 65 дюймов. Разрешение соответствует формату 4K UHD. Дисплей поддерживает расширенный динамический диапазон, а максимальная яркость составляет 1000 нит. По словам производителя, новый OLED TV Vision X65 является самым большим в мире телевизором, сертифицированным немецкой организацией TUV Rheinland. Подобная сертификация означает наличие защиты от синего спектра света.

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Модель получила сразу четырнадцать динамиков. Их суммарная мощность составляет 75 Вт. Одной из фишек телевизора является наличие выдвижной фронтальной камеры с разрешением 24 Мп. Она может использоваться для видеосвязи и управления жестами.

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Аппаратная платформа построена на базе однокристальной системы Hi3559C производства HiSilicon. Проприетарный мобильный процессор Huawei имеет выделенный блок NPU для задач искусственного интеллекта. Ещё один интегрированный чип, Honghu 898, отвечает за оптимизацию общего качества картинки. Для этого также используются алгоритмы искусственного интеллекта. Оперативной памяти под капотом телевизора установлено 6 ГБ. Для приложений предусмотрено 128 ГБ накопителя.

Программной оболочкой выступает фирменная прошивка HarmonyOS. В арсенал модели вошли адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 55 ГГц. Также есть четыре разъёма HDMI 2.0, два порта USB-A, S/PDIF и гигабитный Ethernet.

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Huawei OLED TV Vision X65 оценили в 24 999 юаней или примерно 3500 долларов. Старт продаж умного телевизора запланирован на 26 апреля 2020 года.

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Вторая новинка китайской компании называется Vision V55i. Это более скромная модель, стоимость которой составила от 3799 юаней или 540 долларов. Она получила 4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ постоянной памяти, 55-дюймовый экран формата 4K UHD и появится в продаже 15 апреля этого года.