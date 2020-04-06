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Слухи о настольных процессорах компании Intel нового поколения ходят уже давно. Сегодня стало известно, что чипы поступят в продажу 27 мая 2020 года. Об этом сообщил ресурс WCCFTech. Анонс процессоров семейства Comet Lake-S состоится почти за месяц до релиза, 30 апреля.

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Грядущие новинки, как ожидаются, станут последними 14-нанометровыми CPU линейки, построенными на базе микроархитектуры Skylake. Впервые серия будет включать 10-ядерные 20-поточные модели. За повышенные частоты и увеличенное количество ядер придётся заплатить увеличенной величиной отвода тепловой мощности. По имеющимся данным, Intel Core i9-10900K, Core i9-10900KF, Core i7-10700K и Core i7-10700KF будут иметь TDP на уровне 125 Вт.

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Флагманами нового поколения выступят Core i9-10900KF Core i9-10900K с базовой частотой 3,7 ГГц и максимальной 5,3 ГГц в режиме Intel Thermal Velocity Boost. Объём кэш-памяти третьего уровня составит 20 МБ. Обе модели смогут похвастаться отсутствием защиты от повышения тактовой частоты, о чём свидетельствуют индексы KF и K в маркировках процессоров. С перечнем и параметрами всех CPU, которые будут выпущены в рамках поколения Comet Lake-S, вы можете ознакомиться по ссылке в начале заметки.

30 апреля производители материнских плат также должны анонсировать решения на базе чипсетов Z490, H470 и B460. Информации о ценах пока что нет.