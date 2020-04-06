4 апреля было зарегистрировано рекордное количество лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус COVID-19 продолжает победное шествие Европой и Соединёнными Штатами. В минувшую субботу, 4 апреля, в мире было зарегистрировано рекордное с момента начала пандемии количество подтверждённых случаев заражения вирусом.
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Впервые за всё время число лабораторно подтверждённых случаев превысило отметку 100 000, составив примерно 101 500. Больше всего заражённых было зафиксировано в США (33,3 тысячи) и во Франции (25,5 тысячи). Таким образом, Франция обошла Китай. Также стоит заметить, что отметку в 100 000 заболевших на выходных преодолела и Германия.
рекламаЛидером по общему числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом являются США – 337 646 человек. В Италии и Испании количество лабораторно подтверждённых случаев в 2,5 раза меньше – 128 948 и 131 646 соответственно. В России на выходных была преодолена отметка 6000 человек. На момент написания заметки в стране диагноз COVID-19 был поставлен 6343 людям.
Наконец, добавим, что по состоянию на утро 6 апреля в мире зафиксировано 1 277 962 случая заражения коронавирусом. С момента первой вспышки в Китае умерло 69 555 человек. Летальность составляет 5,44%. Избавиться от болезни смогло 264 48 человек.
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