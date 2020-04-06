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Специалисты рассчитали влияние частоты и режима работы оперативной памяти на производительность настольного Ryzen 9 3900X и мобильного Ryzen 9 4900HS

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На днях в YouTube появилось два видео, авторы которых сравнивают показатели гибридного процессора Ryzen 9 4900HS для мобильных ПК в системе с ОЗУ разной частоты и режима работы. Чуть позже ресурс Hardware Times провёл похожее тестирование, только на примере настольного процессора AMD Ryzen 9 3900X.

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Начнём в порядке очереди. На канале TechEpiphany бенчмарком выступили игры Monster Hunter и Resident Evil 2. В первом случае использовалась память DDR4 с частотой 3200 МГц в одноканальном и двухканальном режимах работы.

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В течение практически всего времени ноутбук с двухканальной оперативной памятью выдавал в полтора раз больше FPS. В некоторых момента разница в FPS была даже двукратной.

В игре Resident Evil 2 использовалась оперативная память DDR4 с частотой 2666 МГц и 3200 МГц. Повышение частоты ОЗУ позволило увеличить производительность ноутбука на базе Ryzen 9 4900HS примерно на 5-10 к/сек.

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Напомним, что новый флагманский APU компании AMD получил восемь ядер с поддержкой многопоточности и частотой от 3,4 ГГц до 4,0 ГГц. Процессор выполнен по 7-нанометровой технологии, не имеет разблокированного множителя, а величина отвода тепловой мощности составляет 35 Вт. Отметим, что помимо оперативной памяти DDR4-3200 новинка также поддерживает ОЗУ LPDDR4-4266. Графика представлена встроенным GPU Vega 8 с частотой 1,75 ГГц.

Теперь переходим к настольному процессу Ryzen 9 3900X. Его протестировали в паре с оперативной памятью DDR4 с частотой 2400 МГц и 3600 МГц в одноканальном и двухканальном режимах работы. В системе также использовалась видеокарта GeForce RTX 2080 SUPER. С показателями в играх вы можете ознакомиться на графиках ниже.

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Отметим, что в некоторых проектах двухканальная память DDR4-2400 позволяла добиться более высоких показателей, чем одноканальная DDR4-3600. Например, в Assassin’s Creed Origin разница с FPS составила 13 к/сек в среднем, а в Ashes of the Singularity – 6 к/сек. Разница в средней производительности между одноканальной DDR4-2400 и двухканальной DDR4-3600 составила от 7 к/сек до 51 к/сек в зависимости от игры.

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Напомним, что Ryzen 9 3900X был анонсирован более года назад. Процессор располагает двенадцатью ядрами с частотой 3,8-4,6 ГГц и поддерживает многопоточность. 7-нанометровый чип имеет разблокированный множитель, систему охлаждения Wraith PRISM, ориентирован на установку в Socket AM4 и поддерживает интерфейс PCI Express 4.0. Стоимость процессора составляет 450 евро.

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