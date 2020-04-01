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Sony представила телевизоры 8K и 4K телевизоры стоимостью от 1130 долларов

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Японская компания Sony завершила первый квартал 2020 года премьерой новых телевизоров. Всего гигант из Страны восходящего Солнца анонсировал пять моделей: Z8H, A8H, X9000H, X9500H и X8000H. Новинки ориентированы на разную аудиторию и имеют разные размеры – от 55 дюймов до 85 дюймов по диагонали.

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Sony Z8H – самый продвинутый телевизор японской компании. Он построен на базе LED-панели формата 8K Ultra HD. В подарок компания дарит полностью беспроводные наушники Sony WH-1000XM3 за оформление предварительного заказа. В продажу модель поступит уже 26 апреля 2020 года.

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Стоимость Sony Z8H с 75-дюймовой панелью составила 7060 долларов. 85-дюймовый телевизор японского производителя обойдётся в 11 300 долларов.

Все остальные новинки Sony оборудованы панелями с разрешением 4K UHD. Sony A8H является единственным телевизором компании, который получил дисплей OLED. Его цена не уточняется. Также нет информации о стоимости модели Sony X9000H.

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Ещё два телевизора с разрешением 4K UHD оснащены панелями LED. Модель Sony X9500H, которая, по словам производителя, ориентирована на любителей смотреть спортивные события, доступна в трёх диагоналях: 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов. Цена составляет 1130 долларов, 1830 долларов и 2960 долларов соответственно.

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Sony X8000H с частотой обновления 120 Гц нацелен на геймеров. Новинка имеет диагональ 75 дюймов и 85 дюймов. Цена составляет 1410 долларов и 2540 долларов соответственно.

Все новинки отличаются похожим набором функций. Они получили поддержку TRILUMINOS, X-Reality Pro и X-Motion. Эти функции нацелены на повышение качества картинки. Также заявлена поддержка Dolby Digital Panorama Sound и Dolby Vision.

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В телевизорах Sony Z8H, X9500H и A8H используется фирменный процессор обработки изображения X1 Ultimate. Для более доступных моделей, X9000H и X8000H, предусмотрен обычный чип Sony X1. Программной оболочкой каждой из пяти новинок выступает операционная система Android 9.0 Pie с фирменными надстройками Sony.

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