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Компания Honor анонсировала свой очередной бюджетник в России. Новинка называется Honor 8A Prime. Модель уже доступна покупателям по цене 9990 рублей в изумрудно-зелёной, тёмно-синей и полночной чёрной расцветках корпуса.

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Honor 8A Prime – это один из самых скромных смартфонов в ассортименте китайского бренда. В его основе лежит мобильный процессор Helio P35 с частотой до 2,3 ГГц. Оперативной памяти под капотом установлено 3 ГБ, а флэш-накопитель рассчитан на хранение 64 ГБ данных. Других модификаций не предусмотрено.

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Смартфон заключён в пластиковый корпус с размерами 156,3 х 73,5 х 8,2 мм. Вес составляет 150 г. На лицевой панели установлен дисплей диагональю 6,088 дюйма с разрешением HD+. Плотность пикселей составила примерно 283 точки на дюйм. В каплевидном вырезе расположилась фронтальная камера на 8 Мп. На тыльной панели тоже расположился один оптический модуль. В его основе лежит сенсор с 13-мегапиксельным разрешением.

В Honor 8A Prime нашлось место для биометрического датчика. Он установлен на тыльной стороне. Смартфон также получил поддержку 4G, порт micro-USB и даже чип NFC с поддержкой Google Pay. Программной оболочкой выступает операционная система Android 9.0 Pie, поверх которой установлена прошивка EMUI 9. Ёмкость аккумулятора составила 3020 мАч. Из остального отметим порт micro-USB, разъём для наушников, слот под карту памяти, Wi-Fi и Bluetooth 4.2.