Обновлённая версия легендарного телефона Nokia 5310 XpressMusic выходит в России
Компания HMD Global вместе с бюджетным смартфоном Nokia 1.3 на базе операционной системы Android 10 Go анонсировала в России «ремастер» легендарного кнопочного телефона Nokia 5310, который входил в линейку XpressMusic. Новинка называется просто Nokia 5310.
рекламаВ телефоне установлен дисплей QQVGA диагональю 2,4 дюйма. По бокам от него расположились клавиши для управления воспроизведением музыки, которые были и в оригинальной модели. Она, напомним, вышла 13 лет назад.
Обновлённая версия кнопочного телефона получила аккумуляторную батарею ёмкостью 1200 мАч, которую можно самому снять и заменить в случае такой необходимости. В режиме ожидания телефон проработает 22 дня, а разговаривать на полном заряде АКБ можно почти сутки, по словам производителя.
рекламаВ основе мобильника лежит чипсет MT6260A от MediaTek, которые работает в паре с 8 МБ ОЗУ. Встроенной памяти доступно вдвое больше – 16 МБ, поэтому для получения нормального опыта использования придётся использовать карту памяти формата microSD. Максимально поддерживаемая вместимость составляет 32 ГБ.
Слушать музыку можно двумя способами: либо через фронтальные стереодинамики, либо через наушники. Подключить гарнитуру можно двумя способами: по протоколу Bluetooth (заявлена версия v3.0) или через 3,5-миллиметровый разъём.
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Nokia 5310 функционирует под управлением операционной системы Series 30+. Телефон получил поддержку работы с двумя SIM-картами формата мини-SIM. Из остального можно выделить порт micro-USB, радиоприёмник и VGA-камеру со вспышкой. Масса новинки составляет 88,2 грамма, а габаритные размеры – 123,7 х 52,4 х 13,1 мм.
рекламаМодель поступит в продажу во втором квартале текущего года. Цена Nokia 5310 в России составила 3990 рублей. Покупателям телефон будет доступен в чёрном и белом цветах с красными вставками на правом и левом торцах.
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