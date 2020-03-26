ASUS представила игровой монитор с частотой 165 Гц и разрешением Full HD
Компания ASUS пополнила линейку игровых мониторов TUF Gaming новым решением. Модель называется ASUS TUF Gaming VG27VH1B.
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Новинка построена на 27-дюймовой панели с разрешением 1080p и соотношением сторон 16 к 9. Производитель заявляет яркость на уровне 250 нит и коэффициент контрастности 3000:1. Матрица охватывает 120% цветового диапазона sRGB. Также заявлен 90-процентный охват гаммы DCI/P3. Углы обзора составляют традиционные для современных мониторов 178 градусов.
рекламаASUS TUF Gaming VG27VH1B получил поддержку технологии AMD FreeSync, которая отвечает за синхронизацию частоты смены кадров между монитором и видеокартой для повышения плавности игрового процесса. При этом частота обновления изображения равна 165 Гц, а время отклика составило 1 мс.
Тайваньская компания ASUS упоминает о своё фирменном наборе средств GamePlus. В этот список входят перекрестие прицела, таймер, счётчик FPS, а также специальный инструмент, необходимый для выравнивания изображения в системах с несколькими экранами.
рекламаВ состав ASUS TUF Gaming VG27VH1B вошли стереодинамики мощностью 2 Вт. Для подключения монитора предусмотрен порт HDMI. С помощью подставки можно отрегулировать наклон и углы поворота монитора.
Стоимость ASUS TUF Gaming VG27VH1B не уточняется. О дате старт продаж новинки тайваньская компания тоже пока что не сообщается.
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