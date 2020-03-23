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Компания Intel в прошлом году на выставке Computex анонсировала процессоры семейства Ice Lake для мобильных ПК. Они разделены на линейки Y и U. Флагманом серии Ice Lake-U стала модель Core i7-1068G7, но с момента анонса о ней практически не было информации.

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Таким образом, самым мощным решением из тех, что можно встретить в ноутбуках, является процессор Intel Core i7-1065G7 с требованиями по теплоотводу 15-25 Вт. Он установлен в ультрабуках Razer Blade Stealth, HP Spectre x360 и Dell XPA 13.

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Ожидается, что компания Intel начнёт поставлять всем OEM мобильный процессор Core i7-1068G7 в конце текущего месяца. Первые ноутбуки на базе этой платформы появятся только в следующем квартале.

4-ядерный Core i7-1068G7 с поддержкой многопоточности имеет частоту от 2,3 ГГц до 4,1 ГГц. Максимальная частота для всех четырёх ядер составляет 3,6 ГГц в режиме Turbo Boost. Главным нововведением в процессорах поколения Ice Lake является интегрированная графика Iris Plus Graphics.

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Intel Core i7-1068G7 выполнен по 10-нанометровой технологии, а величина отвода тепловой мощности составляет 28 Вт. Конкурировать ему придётся с Ryzen 7 4700U. Процессор компании AMD располагает восемью ядрами с частотой 2,0-4,1 ГГц, но не может похвастаться поддержкой многопоточности. Зато платформа компании AMD выполнена по нормам 7-нанометровой технологии и имеет TDP на уровне 15 Вт.