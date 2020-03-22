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Компания Honor на следующей неделе представил смартфон бюджетного уровня Honor Play 9A. В Сети появились все основные характеристики будущей новинки и официальные пресс-рендеры модели.

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Согласно новым данным, Honor Play 9A будет построен на базе 12-нанометрового мобильного процессора Helio P35 в паре с 4 ГБ оперативки. Вместимость интегрированного хранилища составит 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от комплектации. Отметим, что Motorola анонсировала смартфон Moto G8 Power Lite с той же однокристальной системой, которого оценили в 190 евро.

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Honor Play 9A с новинкой американского бренда будет объединять на только модель мобильного процессора, но и аккумулятор. Его ёмкость также составит 5000 мАч, а мощность быстрой зарядки – 10 Вт.

Смартфон будет заключён в пластиковый корпус размерами 159 х 74 х 9 мм. Масса составит 185 граммов. На лицевой панели будет установлен экран IPS формата HD+ диагональю 6,3 дюйма с каплевидным вырезом под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Сзади расположатся два модуля на 13 Мп и 2 Мп, а также биометрический сканер.

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В продажу Honor Play 9A поступит в зелёном, синем и чёрном цветах с предустановленной операционной системой Android 10 и дополненной прошивкой Magic UI 3.0. О сервисах Google информации нет. Отметим, что на днях американская компания запретила даже ручную установку Google Mobile Services на смартфоны Honor и Huawei.