Hisense представила первый в мире 8K-телевизор с двумя дисплеями
Китайская компания Hisense является известным производителем умных телевизоров. Она пополнила свой ассортимент моделью 8K Pro TV (85U9E). Это первый в мире телевизор с разрешением 8K UHD и двумя дисплеями. Отметим, что впервые его показали публике ещё полгода назад на выставке IFA Berlin 2019.
реклама
Новинка оборудована двумя дисплеями. Главный имеет диагональ 85 дюймов, а дополнительный – 28 дюймов. Китайская компания не очень много внимания уделила второму экрану. Судя по картинкам, он будет применяться для отображения дополнительной информации, например, прогноз погоды, дата и время.
рекламаОсновная панель в Hisense 8K Pro TV характеризуется разрешением 7680 х 4320 точек, поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц. Одной из особенностей является 10-битное отображения цвета. Максимальная яркость дисплея составляет 2500 нит. Коэффициент контрастности – 80 000 к 1. По словам производителя, в плане точности цветопередачи его новинка может соревноваться со смартфонами Apple последнего поколения.
рекламаВ Hisense 8K Pro TV установлена подсветка Mini-LED с 1694 зонами. Для управления предусмотрен выделенный микропроцессор. Разработчик также заявляет о наличии выделенного блока для задач искусственного интеллекта, который включает пару ядер и имеет частоту 6,5 TOPS.
Под капотом телевизора установлено 4 ГБ оперативной памяти. А вместимость накопителя составляет 128 ГБ. Программной оболочкой новинки выступает операционная система Android. Также стоит отметить звуковую систему мощностью 110 Вт. Стоимость Hisense 8K Pro TV составила 11 350 долларов.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила