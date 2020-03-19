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Китайская компания Hisense является известным производителем умных телевизоров. Она пополнила свой ассортимент моделью 8K Pro TV (85U9E). Это первый в мире телевизор с разрешением 8K UHD и двумя дисплеями. Отметим, что впервые его показали публике ещё полгода назад на выставке IFA Berlin 2019.

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Новинка оборудована двумя дисплеями. Главный имеет диагональ 85 дюймов, а дополнительный – 28 дюймов. Китайская компания не очень много внимания уделила второму экрану. Судя по картинкам, он будет применяться для отображения дополнительной информации, например, прогноз погоды, дата и время.

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Основная панель в Hisense 8K Pro TV характеризуется разрешением 7680 х 4320 точек, поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц. Одной из особенностей является 10-битное отображения цвета. Максимальная яркость дисплея составляет 2500 нит. Коэффициент контрастности – 80 000 к 1. По словам производителя, в плане точности цветопередачи его новинка может соревноваться со смартфонами Apple последнего поколения.





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В Hisense 8K Pro TV установлена подсветка Mini-LED с 1694 зонами. Для управления предусмотрен выделенный микропроцессор. Разработчик также заявляет о наличии выделенного блока для задач искусственного интеллекта, который включает пару ядер и имеет частоту 6,5 TOPS.

Под капотом телевизора установлено 4 ГБ оперативной памяти. А вместимость накопителя составляет 128 ГБ. Программной оболочкой новинки выступает операционная система Android. Также стоит отметить звуковую систему мощностью 110 Вт. Стоимость Hisense 8K Pro TV составила 11 350 долларов.