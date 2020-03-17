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Опубликованы реальные фотографии Meizu 17

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Компания Meizu в 2018 году в честь своего 15-го дня рождения анонсировала семейство смартфонов Meizu 15. Следующее поколение устройств не было приурочено к очередной годовщине с момента основания китайского бренда. А вот Meizu 17 вновь будет выпущен в честь годовщины компании из Поднебесной. На просторах всемирной паутины уже есть много рендеров, созданных на основе слухов и утечек. Но на днях предстоящий флагман был впервые показан на реальных фотографиях.

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Итак, Meizu 17 будет оборудован экраном с круглым отверстием под фронтальную камеру в правом верхнем углу в стиле смартфонов семейства Galaxy S10. Особенностью устройства является ободок вокруг отверстия под селфи-камеры, который служит индикатором уровня зарядка АКБ. Например, на фотографиях, которые попали в Сеть, показано, что заряд аккумуляторной батареи составляет 80% от полной ёмкости. Она, к слову, в настоящее время не уточняется.

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Дисплей в Meizu 17 будет основан на базе матрицы OLED формата Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев. Частота обновления экрана составит 90 Гц. На тыльной панели флагмана будет установлено три модуля: главный на 108 Мп, а также телеобъектив и «ширик» с 20-мегапиксельным разрешением.

В начале декабря прошлого года компания Qualcomm представила однокристальную систему Snapdragon 865. Она имеет графическое ядро Adreno 650 и пиковую частоту CPU 2,84 ГГц. Сразу же после релиза чипсета компания Meizu анонсировала, что её будущий флагманский смартфон будет оборудован этим мобильным процессором. Грядущей новинке также обещают до 512 ГБ встроенной памяти и поддержку стандарта Wi-Fi 6 и модемную плату Snapdragon X55 для работы в сетях 5G.

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Анонс Meizu 17 состоится в апреле текущего года. Стоимость смартфона пока что не уточняется.

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