Xiaomi Redmi K30 Pro установил рекорд AnTuTu
Китайский гигант Xiaomi на следующей неделе презентует флагманский смартфон Redmi K30 Pro. Модель получит 7-нанометровый мобильный процессор и будет поддерживать мобильные сети пятого поколения за счёт модема Snapdragon X55. Сегодня стало известно, что грядущей новинке удалось установить новый рекорд производительности в программном обеспечении AnTuTu.
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Пекинская компания официально заявила, что Xiaomi Redmi K30 Pro получит встроенную память UFS 3.1 и 12 ГБ оперативки типа LPDDR5. В программном обеспечении AnTuTu производительность смартфона было оценена более чем в 610 000 «попугаев».
рекламаПо новым данным, вместе с обычной версией компания из Поднебесной анонсирует модель Zoom Edition. Отличаться она будет лишь одним модулем в основной камере. Redmi K30 Pro получит главный модуль на 64 Мп, широкоугольный на 13 Мп и пару 2-мегапиксельных матриц для портретного режима и макросъёмки. В Zoom Edition вместо одного из сенсоров на 2 Мп будет установлен 8-мегапиксельный телеобъектив.
Также стал известно, что в смартфоне будет установлен аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Ранее слухи приписывали устройству батарею на 4700 мАч. Мощность быстрой зарядки составит 33 Вт, как у недавно анонсированного Redmi Note 9 Pro Max.
рекламаАнонс Xiaomi Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition состоится ровно через неделю, 24 марта. В продажу смартфон поступит по цене от 430 долларов за базовую модификацию памяти.
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