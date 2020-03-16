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На выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 компания AMD анонсировала гибридные процессоры Ryzen 4000 со встроенной графикой. Первые готовые решения на их базе должны появиться на рынке сегодня, 16 марта. А тем временем американский процессорный гигант расширил семейство Ryzen 4000 четырьмя новыми APU.

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Напомним, что последнее поколение процессоров включает две линейки: Ryzen 4000H для игровых лэптопов и Ryzen 4000U для более скромных мобильных ПК. Первая серия была представлена изначально только двумя моделями: Ryzen 7 4800H и Ryzen 5 4600HS. Теперь их втрое больше. С характеристиками новинок в лице моделей Ryzen 9 4900H, Ryzen 9 4900HS, Ryzen 7 4800HS и Ryzen 5 4600HS вы можете ознакомиться в таблице ниже.

APU Ядра / Потоки Частота iGPU TDP Базовая Пиковая AMD Ryzen 7 4800H 8 / 16 2,9 4,2 Vega 7 45 AMD Ryzen 5 4600H 6 / 12 3,0 4,0 Vega 6 45

AMD Ryzen 5 4600HS 6 / 12 3,0 4,0 Vega 6 35 AMD Ryzen 7 4800HS 8 / 16 2,9 4,2 Vega 7 35 AMD Ryzen 9 4900HS 8 / 16 3,0 4,3 Vega 8 35 AMD Ryzen 9 4900H 8 / 16 3,3 4,4 Vega 8 45

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По предварительным данным, все три гибридных процессора с индексом HS будут ориентированы на нужды тайваньской компании ASUS. Как видим, 6-ядерный Ryzen 5 4600HS от Ryzen 5 4600H отличается лишь сниженным с 45 Вт до 35 Вт TDP. Тот же самый параметр отличает Ryzen 7 4800HS от Ryzen 7 4800H.

А вот в Ryzen 9 4900HS не только величина отвода тепловой мощности снизилась на 10 Вт. В этом APU по сравнению с Ryzen 9 4900H с 3,3 ГГц до 3,0 ГГц упала базовая частота и с 4,4 ГГц до 4,3 ГГц снизилась максимальная частота.

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Все четыре новинки, как и две модели, анонсированные в начале текущего года, поддерживают технологию многопоточности. Полноценные обзоры ноутбуков с новыми гибридными процессорами компании AMD в Сети должны появиться уже до конца текущего месяца.