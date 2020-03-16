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Уже менее двух недель осталось до презентации смартфонов флагманской серии Huawei P40. В этом году компания из Китая вместе со стандартным изданием и версией Pro представит специальное издание Premium Edition. Сегодня на просторах всемирной паутины появилась стоимость будущих новинок в Китае, а также цены смартфонов на европейском рынке.

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Итак, Huawei P40 будет оборудован 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной в базовой модификации в Китае. Его цена составит порядка 570 долларов. Версия с удвоенным накопителем вместимостью составит 610 долларов. Также компания выпустит конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ. За неё жители Поднебесной заплатят 685 долларов.

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В Европе стандартное издание будет доступно в двух модификациях. Стоимость версии 8/128 ГБ составит 799 евро. Конфигурация с 256 ГБ энергонезависимой памяти обойдётся в 899 евро. Необычная модификация 8/64 ГБ продаваться не будет на европейском рынке.

Huawei P40 Pro в Китае будет предложен потребителям в трёх комплектациях с 8 ГБ ОЗУ каждая. В зависимости от конфигурации вместимость постоянного запоминающего устройства составит 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ. Отдать за продвинутую версию придётся 785 долларов, 855 долларов или 970 долларов соответственно.

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В Европе Huawei P40 Pro будет предложен в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ интегрированного хранилища. Стоимость базовой версии составит 999 евро, а максимальной – 1099 евро. Наконец, Huawei P40 Pro Premium Edition будет стоить от 1199 евро до 1299 евро в зависимости от комплектации. Объёмы памяти не уточняются. О стоимости специального издания в Китае пока информации нет.

При этом в зависимости от региона продаж цены могут варьироваться в пределах 50-100 евро. Так было в прошлом году с флагманами текущего поколения. В частности, Huawei P30 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ пользовательской поступил в продажу в Германии и Норвегии по цене 749 евро и 799 евро соответственно.

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Напомним, что анонс Huawei P40, P40 Pro и P40 Premium Edition из-за вспышки коронавируса в Европе пройдёт в формате онлайн-презентации 26 марта. Продажи стартуют в середине апреля.