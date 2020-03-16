Стали известны цены флагманов семейства Huawei P40
Уже менее двух недель осталось до презентации смартфонов флагманской серии Huawei P40. В этом году компания из Китая вместе со стандартным изданием и версией Pro представит специальное издание Premium Edition. Сегодня на просторах всемирной паутины появилась стоимость будущих новинок в Китае, а также цены смартфонов на европейском рынке.
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Итак, Huawei P40 будет оборудован 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной в базовой модификации в Китае. Его цена составит порядка 570 долларов. Версия с удвоенным накопителем вместимостью составит 610 долларов. Также компания выпустит конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ. За неё жители Поднебесной заплатят 685 долларов.
рекламаВ Европе стандартное издание будет доступно в двух модификациях. Стоимость версии 8/128 ГБ составит 799 евро. Конфигурация с 256 ГБ энергонезависимой памяти обойдётся в 899 евро. Необычная модификация 8/64 ГБ продаваться не будет на европейском рынке.
Huawei P40 Pro в Китае будет предложен потребителям в трёх комплектациях с 8 ГБ ОЗУ каждая. В зависимости от конфигурации вместимость постоянного запоминающего устройства составит 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ. Отдать за продвинутую версию придётся 785 долларов, 855 долларов или 970 долларов соответственно.
рекламаВ Европе Huawei P40 Pro будет предложен в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ интегрированного хранилища. Стоимость базовой версии составит 999 евро, а максимальной – 1099 евро. Наконец, Huawei P40 Pro Premium Edition будет стоить от 1199 евро до 1299 евро в зависимости от комплектации. Объёмы памяти не уточняются. О стоимости специального издания в Китае пока информации нет.
При этом в зависимости от региона продаж цены могут варьироваться в пределах 50-100 евро. Так было в прошлом году с флагманами текущего поколения. В частности, Huawei P30 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ пользовательской поступил в продажу в Германии и Норвегии по цене 749 евро и 799 евро соответственно.
рекламаНапомним, что анонс Huawei P40, P40 Pro и P40 Premium Edition из-за вспышки коронавируса в Европе пройдёт в формате онлайн-презентации 26 марта. Продажи стартуют в середине апреля.
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