Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На сайте Tom’s Hardware появилась новая статья, посвящённая сборке игрового настольного ПК стоимостью 2000 долларов. Сотрудники издания задались целью создать компьютер для 2K-гейминга, и вот, что у них из этого вышло.

реклама

На роль процессора выбрали 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 3600X от AMD. Он выполнен по 7-нанометровой технологии, имеет частоту от 3,8 ГГц до 4,4 ГГц, поддерживает интерфейс PCI Express 4.0 и устанавливается в Socket AM4. Данный чип хорошо показывает себя в играх разрешением 2K, обеспечивая достаточный уровень FPS. Процессор обошёлся в 180 долларов.

реклама

Графическая подсистема представлена видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER стоимостью 500 долларов. Ускоритель имеет 2560 ядер CUDA. 8 ГБ памяти соединяются с GPU 256-битной шиной. Пропускная способность составляет 448 ГБ/сек при эффектной частоте 14 ГГц. Чип трудится на частоте от 1605 МГц до 1770 МГц.

реклама

На рынке есть много материнских плат на базе AMD X570. Для данной сборки была выбрана модель MSI MEG X570 UNIFY, стоимость которой составляет 300 долларов.

реклама

На оперативную память было потрачено ещё 220 долларов. Выбор пал на G.Skill Trident Z Neo с частотой 3600 ГГц. Суммарный объём составил 32 ГБ. Можно было обойтись и 16 ГБ ОЗУ, но сборщики приняли решение сделать задел на будущее ввиду подорожания памяти.

реклама

За питание отвечает 750-ваттный блок NZXT C750 Modular 80+ Gold, оценённый в 120 долларов. Ещё 255 долларов потребовалось для приобретения накопителей. 140 долларов потратили на SSD вместимостью 500 ГБ Corsair Force MP600 M2 PCIe 4.0. Твердотельный накопитель Crucial P1 M.2 PCIe 3.0 оказался дешевле на 25 долларов.

Кулер NZXT Kraken Z63 2800m AIO обошёлся почти в сумму двух накопителей. На него потратили почти 235 долларов. Ещё 31 долларов пришлось доплатить за подсветку NZXT 140mm AER RGB 2. Всё это добро упаковали в корпус NZXT H510 Elite стоимостью 150 долларов. Общие затраты по покупку всех компонентов составили чуть более 1990 долларов.

Выше вы можете видеть графики, которые демонстрируют производительность собранного ПК в нескольких играх и бенчмарках, а также сравнение с менее мощным и более продвинутым настольными компьютерами. Больше диаграмм найдёте здесь.