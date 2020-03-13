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Разогнанная видеокарта Radeon RX 5600 XT подешевела до 279 долларов

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Видеокарта Radeon RX 5600 XT была анонсирована в прошлом году. Приобрести её можно у многих партнёров компании AMD. В частности, Sapphire предлагает разогнанную версию ускорителя Pulse RX 5600 XT с 6 ГБ видеопамяти. Цена графического адаптера упала до отметки 279 долларов на Amazon.

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Эффективная частота памяти GDD6 составляет 14 ГГц вместо 12 ГГц у референсной Radeon RX 5600 XT. Память соединяется с ядром посредством 192-разрядной шины и имеет пропускную способность 336 ГБ/сек.

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Пиковая частота графического чипа увеличена на 10% и составляет 1750 ГГц. Игровая частота GPU равна 1615 МГц. В играх это позволяет повысить число кадров в секунду примерно на 10fps. Габаритные размеры видеокарты составляют 12,5” х 8,5” х 2,75”.

Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT имеет 2304 потоковых процессора, охлаждение Dual-X и построена на базе GPU, который выполняется в соответствии с нормами технологического процесса 7-нм FinFET. Графический ускоритель в исполнении Sapphire поддерживает работу с четырьмя дисплеями, интерфейс PCI Express 4.0, а также имеет один разъём HDMI и трио DisplayPort.

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Добавим, что ранее стоимость Sapphire Pulse RX 5600 XT составляла 299 долларов. В то же время Radeon RX 5700 XT обойдётся в 349 долларов.

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