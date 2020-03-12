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На сайте TechSpot регулярно появляются обзоры видеокарт разных категорий с большим количество тестов в бенчмарках и играх. Сотрудники издания составили список лучших графических ускорителей в четырёх ценовых категориях.

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В сегменте 100-200 долларов за кошельки покупателей сражаются сразу три видеокарты AMD и только один адаптер NVIDIA – Radeon RX 580, Radeon RX 570, Radeon RX 5500 XT и GeForce GTX 1650 SUPER. Несмотря на то, что шанс у «зелёной» видеокарты на победу составляет 1 к 4, именно она является лучшим решением с точки зрения соотношения цена/качество по версии TechSpot. Стоимость NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER составляет порядка 160 долларов.

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Примерно за эти же деньги доступна старенькая видеокарта Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти. Ускоритель Radeon RX 590 будет помощнее двух предыдущих моделей, но его цена составляет примерно 200 долларов. Столько же стоит Radeon RX 5500 XT с 8 ГБ памяти, в то время как версия с 4 ГБ GDDR6 обойдётся на 20 долларов дешевле. Также можно напомнить о существовании Radeon RX 570 с 4 ГБ видеопамяти. Этой видеокарте ещё есть что предложить пользователям, учитывая цену 120 долларов.

В сегменте от 200 долларов до 350 долларов борьбу ведут GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT. Эксперты TechSpot советуют обратить внимание на первую видеокарту, если хотите получить хорошую производительность при минимальных издержках. Её цена составляет приблизительно 230 долларов. GeForce GTX 1660 SUPER будет на 13% производительнее, чем Radeon RX 590, несмотря на то, что последняя получила больше памяти.

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Radeon RTX 5600 XT стоит от 280 долларов и предлагает примерно тот же уровень производительности, что и GeForce RTX 2060. Видеокарта компании NVIDIA продаётся примерно за 320 долларов минимум. Но не стоит забывать, что она может похвастаться поддержкой трассировки лучей и DLSS.

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В ценовой категории 400-600 долларов представлены Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, GeForce RTX 2060 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER. Видеокарты компании AMD ненамного уступают конкурентам в производительности, однако стоят заметно дешевле.

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Например, Radeon RX 700 XT выдаёт примерно то же самое количество FPS в играх, что и GeForce RTX 2060 SUPER, но стоит при этом на 50 долларов дешевле. В то же время Radeon RX 5700 XT является намного доступнее, чем GeForce RTX 2070 SUPER, но в играх с разрешением 4K UHD и 2K уступает лишь 9% и 6% соответственно.

Наконец, в категории от 600 долларов представлены только решения NVIDIA. Если вы готовы не заморачиваться над ценой, то лучшим выбором является GeForce RTX 2080 Ti. Эта видеокарта на 20% производительнее по сравнению с GeForce RTX 2080 SUPER и почти в полтора раза мощнее, чем Radeon RX 5700 XT в играх при разрешении 4K UHD.

Второй ускоритель из сравнения – GeForce RTX 2080 SUPER. Как вы уже поняли, он на 20% медленнее в сравнении с GeForce RTX 2080 Ti. Прирост производительности по сравнению с Radeon RX 5700 XT составляет 15% при 1440p и 26% при 2160p. Правда, стоит видеокарта компании NVIDIA на 75% дороже.