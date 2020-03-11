Xiaomi Redmi Note 9 Pro предстал на реальных фотографиях
Уже завтра компания Xiaomi может представить смартфоны нового поколения серии Redmi Note. Главной новинкой станет модель Redmi Note 9 Pro. Вместе с ней могут быть анонсированы ещё стандартное издание и версия Max. Какой аппарат составит им компанию, пока что неизвестно, но на его существование намекнул глава индийского подразделения Xiaomi.
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Но сейчас не об этом. Xiaomi Redmi Note 9 Pro показали на реальной фотографии, которая рассекретила исполнение передней панели смартфона. Ранее устройство показывало свою «спинку», на которой будет располагаться четырёхмодульная основная камера с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.
рекламаПо новым данным, на лицевой панели смартфона будет установлен экран формата Full HD+ с круглым отверстием по центру под 20-мегапиксельную фронтальную камеру в стиле многих моделей компании Samsung. Ранее была информация, что Redmi Note 9 Pro получит матрицу OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Как оказалось, в смартфоне будет установлена жидкокристаллическая панель, а биометрический сенсор расположится на правом торце. То же самое мы увидим и в Redmi Note 9.
рекламаСегодня также было подтверждено, что в основу будущей новинки ляжет новый 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 720G, а не MediaTek Dimensity 800. Смартфон уже прошёл тест на производительность в AnTuTu. Программное обеспечение присудило устройству без малого 275 000 «попугаев». Разделились баллы следующим образом:
- CPU – 99 886 баллов;
- GPU – 71 529 баллов;
- Память – 50 549 баллов;
- UX – 52 632 балла.
Ёмкость аккумулятора составит 5020 мАч, а не 5000 мАч, как сообщалось ранее, а мощность зарядки проводным путём – 18 Вт. В завершение добавим, что стандартное издание будет работать под управлением мобильного процессора Helio G90, выполненного по 12-нанометровой технологии.
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Анонс Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro состоится 12 марта 2020 года. По неподтверждённым данным, стоимость младшей модели стартует с отметки 150 долларов, а старшая версия обойдётся минимум в 200 долларов.
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