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Стали известны цены первых ноутбуков на базе AMD Ryzen 4000: от 655 долларов до 1820 долларов

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Компания AMD представила гибридные процессоры семейства Renoir более двух месяцев назад. Премьера чипов состоялась на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020, но на рынке пока что не появилось ни одного ноутбука с новым APU. Ситуация должна изменить уже совсем скоро. По предварительным данным, первые готовые решения с Ryzen 4000 начнут продаваться 31 марта текущего года. Тем временем на сайте Newegg Canada появились цены сразу восьми лэптопов.

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Самым доступным из них является модель ASUS TUF Gaming TUF506IH-RS53. Её цена составит 899 канадских долларов или 655 долларов США. Ноутбук располагает 6-ядерным 12-поточным чипом Ryzen 5 4600H с частотой 3-4 ГГц, TDP 45 Вт и графикой Radeon Vega 6 (1500 МГц). Графическая подсистема представлена видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650. Также отметим экран 15,6 дюйма с частотой обновления 60 Гц.

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Лэптоп с индексом RS74 обойдётся в 1199 канадских долларов (875 долларов США). Он также имеет графический ускоритель GeForce GTX 1650 и 15,6-дюймовый дисплей, но частота обновления составляет 144 Гц. Сердцем устройства выступает Ryzen 7 4800H – 8-ядерный, 16-поточный процессор с частотой от 2,9 ГГц до 4,2 ГГц, TDP 45 Вт и графикой Radeon Vega 7 (1600 МГц).

На базе этой же платформы работают ещё два лэптопа: ASUS TUF Gaming TUF506IV-AS76 с GeForce RTX 2060 Max-Q и ASUS TUF Gaming TUF706IU-AS76 с GeForce GTX 1660. Стоимость первого составляет 1599 канадских долларов (1165 долларов США), а второго 1499 канадских долларов (1095 долларов США).

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Также в ассортименте есть три модели семейства ROG на чипе Ryzen 7 4800HS. Этот процессор от предыдущего отличается сниженной до 35 Вт величиной отвода тепловой мощности. Самый дешёвый лэптоп из трио – ASUS ROG GA502IU-XS74. Его цена составляет 1599 канадских долларов (1165 долларов США). Устройство имеет видеокарту GeForce GTX 1660 Ti и 15,6-дюймовый экран с частотой 144 Гц.

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Модель ROG GA502IV-ES76 получила ускоритель GeForce RTX 2060, а частота экрана увеличена до 240 Гц. Стоит ноутбук на 150 долларов США дороже. Третий аппарат с чипом Ryzen 7 4800HS называется ASUS ROG GA401IU-BS76. Это 14-дюймовое решение с графикой GeForce GTX 1660 Ti Max-Q стоимостью порядка 1240 долларов США.

Наконец, самым дорогим лэптопом из ассортимента магазина Newegg Canada является ASUS ROG GA401IV-DS91. В его основу положен гибридный процессор Ryzen 9 4900HS, который не был представлен на CES 2020 вместе с остальными APU. Графикой занимается ускоритель GeForce RTX 2060 Max-Q, а дисплей характеризуется частотой обновления 120 Гц и размером 14 дюймов по диагонали. Стоимость составляет 2499 канадских долларов (1820 долларов США). Если вы запутались, то ещё раз с основными параметрами и ценами можно ознакомиться в таблице ниже.

Ноутбук
Процессор
Видеокарта
Экран
Цены
Линейка
Модель
CAD$
US$
ASUS TUF Gaming
TUF506IH-RS53
Ryzen 5 4600H
GeForce GTX 1650
15,6", 60 Гц
899
655
TUF506IH-RS74
Ryzen 7 4800H
GeForce GTX 1650
15,6", 144
1199
875
TUF706IU-AS76
Ryzen 7 4800H
GeForce GTX 1660
17,3", 120 Гц
1499
1095
TUF506IV-AS76
Ryzen 7 4800H
GeForce RTX 2060 Max-Q
15,6", 144 Гц
1599
1165
ASUS ROG
GA502IU-XS74
Ryzen 7 4800HS
GeForce GTX 1660 Ti
15,6", 144 Гц
1599
1165
GA401IU-ES76
Ryzen 7 4800HS
GeForce GTX 1660 Ti Max-Q
14", 120 Гц
1699
1240
GA502IV-ES76
Ryzen 7 4800HS
GeForce RTX 2060
15,6", 240 Гц
1799
1310
GA401IV-DS91
Ryzen 9 4900HS
GeForce RTX 2060 Max-Q
14", 120 Гц
2499
1820
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