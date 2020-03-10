В Сеть слиты характеристики мобильной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti
Компания NVIDIA в этом году должна представить несколько графических ускорителей для мобильных ПК разных ценовых сегментов. Ещё на прошлой неделе появилась информация о том, что калифорнийский гигант выпустит мобильные версии видеокарт GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2080 SUPER и GeForce GTX 1650 Ti. Технические характеристики последней появились на просторах всемирной паутины.
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Как и предполагалось, мобильная версия видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti получит память GDDR6. Её эффективная частота составит 12 ГГц, а объём – 4 ГБ. Ускоритель будет построен на базе GPU с частотой 1,6 ГГц.
рекламаНапомним, что GeForce GTX 1650 для мобильных персональных компьютеров получила память типа GDDR5 с частотой 8 ГГц и GPU с частотой 1560 Гц. Если верить графику, который был опубликован на просторах всемирной паутины несколько дней назад, будущая новинка окажется примерно на 10%-20% производительнее текущей модели.
рекламаДата премьеры видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti пока что не уточняется. Также нет информации о стоимости готовых решений на базе грядущего ускорителя. Отметим, что GeForce GTX 1650 встречается в лэптопах разных ценовых сегментов. Например, в магазине «Ситилинк» почти за 200 000 рублей можно купить ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Extreme на Intel Core i5-9300H, тогда как Dell G3 3590 на базе того же чипа обойдётся почти в четыре раза дешевле.
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