Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На рынке есть тысячи компьютерных игр, пускай и не каждую из них можно назвать хорошим проектом. Из-за столь большого разнообразия необязательно иметь персональный компьютер с топовым железом, чтобы найти игру, с которой можно хорошо провести несколько часов или дней. Однако, за всё время существования игровой индустрии было несколько проектов, которые изменили свой жанр. В этой небольшой заметке мы кратко рассмотрим несколько знаковых игр по версии TechSpot, в которые должен поиграть каждый геймер.

реклама

Первая – Divinity: Original Sin 2. Это партийная ролевая игра, которая была выпущена в сентябре 2017 года на ПК, а версия для PS4 и Xbox One появилась примерно год спустя.

реклама

Divinity: Original Sin 2 должна понравиться фанатам Skyrim. Игра предлагает интересный сюжет с продуманными персонажами. Пользователю перед началом путешествия нужно выбрать одну из пяти рас и характер персонажа. Причём это повлияет на игровой процесс. Играть вы можете вместе с друзьями, для чего предусмотрен соответствующий режим.

Вторая игра – Half-Life 2. Это легендарный шутер от первого лица из далёкого 2004 года, который был создан компанией Valve. Над игрой трудились в течение шести лет.

реклама

Half-Life 2 – одна из игр, которая наряду с Doom, Wolfenstein и Halo оказала огромное влияние на жанр. Игровая механика мало в чём отличается от большинства других шутеров, но Half-Life 2 сумела предложить прекрасное сочетание занимательных квестов и интересной сюжетной линии.

реклама

Вы можете спросить у любого геймера, знает ли он о The Elder Scrolls V: Skyrim. В подавляющем большинстве случаев получите положительный ответ. Игра смогла стать успешной даже несмотря на массу багов после выхода в 2011 году.

реклама

The Elder Scrolls V: Skyrim даёт каждому геймеру возможность проложить собственный путь в огромном мире. Высокий уровень свободы, продуманная боевая система, большое количество квестов и поддержка модов помогают игре оставаться актуальной даже спустя 8 лет после релиза.

Четвёртый проект – стратегия в режиме реального времени Company оf Heroes. Её выпустили в 2006 году. Она часто возглавляет рейтинги лучших RTS-игр.

В рамках одиночной кампании можно попробовать свои силы в качестве военного, выполняющего крупные американские операции во время битвы за Нормандию. Цель миссий заключается в создании важных инфраструктурных объектов, захвате стратегических ресурсов и, конечно же, в победе над врагом.

Завершим заметку игрой The Witcher 3. Очередная часть приключений ведьмака Геральта из Ривии вышла в 2015 году. Действие происходит в фэнтезийном мире, который слегка напоминает Европу в Средние века.

От предыдущих частей «Дикую охоту» отличает наличие открытого мира. Игрок может отравиться в путешествие в любом направлении, попутно выполняя задания и открывая неизведанные места.

Игра получила высокие оценки от критиков. Они отметили боевую систему, сюжет и дизайн игрового мира. The Witcher 3 несколько раз признавали лучшей игрой года, а разошлась она тиражом свыше 10 млн копий.

На этом мы завершим заметку, а совсем списком игр вы сможете ознакомиться по этой ссылке.