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На просторах всемирной паутины появилось упоминание таинственного процессора компании Intel, относящегося к поколению Tiger Lake U. Модель была замечена в базе данных программного обеспечения 3DMark 11.

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Процессор имеет четыре ядра с частотой 2,7 ГГц и поддерживает технологию многопоточности. Результат в подтесте, оценивающем производительность CPU, составил 9733 балла. Об этом сообщил сетевой информатор APISAK на своей странице в социальной сети Twitter. Название процессора он не уточнил.

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Зато инсайдер привёл результаты в 3DMark двух новых гибридных процессоров компании AMD: Ryzen 7 4800U и Ryzen 7 4700U. Первый смог набрать 12 498 «попугаев», а результат второго составил 10500 «попугаев».

Отметим, что оба APU выполнены по 7-нанометровой технологии, имеют восемь ядер, ориентированы на установку в разъём Socket AM4, а требования по теплоотводу составляют 15 Вт. Ryzen 7 4700U работает на частоте 2-4,1 ГГц, не поддерживает технологию многопоточности и имеет встроенную графику Radeon Vega 7. В Ryzen 7 4800U частота процессорных ядер составляет от 1,8 ГГц до 4,2 ГГц, а графическая подсистема представлена GPU Radeon Vega 8.

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Как видим, таинственный процессор компании Intel поколения Tiger Lake U продемонстрировал результат на уровне Ryzen 7 4700U. А вот более производительный чип AMD обошёл модель конкурента почти на 30%.