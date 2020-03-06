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Компания AMD два месяца анонсировала гибридные процессоры поколения Renoir, ориентированные на «обычные» и игровые ноутбуки. Семейство разделено на две линейки: Ryzen 4000U и Ryzen 4000H. На просторах всемирной паутины появились результаты теста на производительность APU Ryzen 7 4800U, который является одним из топовых процессоров производителя из США.

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Модель прошла тест на производительность в программном обеспечении Geekbench 5 в составе ноутбука Lenovo. Результат в тесте одного ядра составил 1150 баллов. В многопоточном режиме бенчмарк присудил процессу 7047 «попугаев».

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Напомним, что Ryzen 7 4800U имеет восемь ядер с частотой от 1,8 ГГц до 4,2 ГГц и может похвастаться поддержкой многопоточности. Величина отвода тепловой мощности по умолчанию составляет 15 Вт, но разные вендоры могут варьировать параметр TDP в пределах 10-25 Вт.

Для сравнения, восьмиядерный Intel Core i9-9880H с частотой 2,3-4,8 ГГц набирает 1214/7547 баллов в однопоточном/многопоточном режимах соответственно. При этом величина отвода тепловой мощности в этом процессоре составляет 45 Вт. Само изделие компании Intel изготавливает в соответствии с нормами 14-нанометровой технологии.

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Также стоит сравнить эти показатели с результатами ещё двух чипов Intel. Модель Core i7-1065G7 в однопоточном режиме набрала 1243 балла, а в многопоточном ПО присудило ей 4595 баллов. Intel Core i7-10710U в тесте одного ядра набрал примерно на 150 «попугаев» меньше, зато при использовании всех ядер результат составил чуть более 5062 «попугаев».

Напомним, Intel Core i7-1065G7 – 10-нанометровый процессор, который получил четыре ядра с частотой 1,3-3,9 ГГц и поддержку многопоточности. Intel Core i7-10710U имеет шесть ядер с частотой 1,1-4,7 ГГц, в каждом из которых выполняется по два процесса. Изготавливается он по нормам 14-нанометровой технологии.