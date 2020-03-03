Российская версия MIUI 11 для 22 смартфонов Xiaomi – скачать прошивку
Компания Xiaomi сравнительно регулярно выпускает обновления программного обеспечения для своих смартфонов. Отличительной чертой китайского производителя является то, что он не забывается о старых моделях. К примеру, на данный момент самой свежей версией прошивки является MIUI 11, и она уже доступна для смартфона Redmi Note 4x, который был анонсирован в начале 2017 года.
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Обновление доступно для европейской версии устройства. В этой заметке мы подготовили ссылки для скачивания прошивки MIUI 11 на базе операционных систем Android 10 и Android 9 для 22 смартфонов пекинской компании, которые официально продаются в России. С полным списком решений вы можете ознакомиться в таблице ниже. Там же вы найдёте ссылки на скачивание прошивки для установки как через Fastboot, так и режиме Recovery.
|
Смартфон
|
Версия прошивки
|
Способ
установки
|
Номер сборки
|
Версия ОС
|
Размер
файла
|
Ссылка
|
Xiaomi Mi 9
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.3.0.QFARUXM
|
Android 10
|
2,4 ГБ
|
Fastboot
|
3,6 ГБ
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.1.0.QFKRUXM
|
Android 10
|
2,5 ГБ
|
Fastboot
|
3,5 ГБ
|
X iaomi Mi 9T
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.3.10.0.PFJRUXM
|
Android 9
|
2,3 ГБ
|
Fastboot
|
3,2 ГБ
|
Xiaomi Mi 8
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.6.0.PEARUXM
|
Android 9
|
2,0 ГБ
|
Fastboot
|
2,5 ГБ
|
Xia omi Mi 8 Pro
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.5.0.PECRUXM
|
Android 9
|
2,0 ГБ
|
Fastboot
|
2,5 ГБ
|
Xiaomi Mi Note 10/
Mi Note 10 Pro
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.6.0.PFDRUXM
|
Android 9
|
2,7 ГБ
|
Fastboot
|
4,0 ГБ
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.6.0.PFBRUXM
|
Android 9
|
2,3 ГБ
|
Fastboot
|
3,4 ГБ
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.3.5.0.PFCRUXM
|
Android 9
|
2,3 ГБ
|
Fastboot
|
3,5 ГБ
|
Xia omi Mi 8 Lite
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.7.0.PDTRUXM
|
Android 9
|
1,9 ГБ
|
Fastboot
|
2,6 ГБ
|
Xiaomi Mi Max 3
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.7.0.PEDRUXM
|
Android 9
|
1,9 ГБ
|
Fastboot
|
2,7 ГБ
|
Re dmi Note 8 Pro
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.3.0.PGGRUXM
|
Android 9
|
2,1 ГБ
|
Fastboot
|
3,2 ГБ
|
Redmi Note 8T
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.1.0.PCXRUXM
|
Android 9
|
2,0 ГБ
|
Fastboot
|
3,0 ГБ
|
Red mi 8
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.4.0.PCNRUXM
|
Android 9
|
2,1 ГБ
|
Fastboot
|
3,3 ГБ
|
Redmi 8A
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.3.0.PCPRUXM
|
Android 9
|
1,8 ГБ
|
Fastboot
|
2,9 ГБ
|
Redm i 7
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.3.0.PFLRUXM
|
Android 9
|
1,8 ГБ
|
Fastboot
|
3,0 ГБ
|
Redmi Note 7
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.4.0.PFGRUXM
|
Android 9
|
2,0 ГБ
|
Fastboot
|
3,2 ГБ
|
Redm i 7A
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.4.0.PCMRUXM
|
Android 9
|
1,6 ГБ
|
Fastboot
|
2,6 ГБ
|
Redmi Note 5
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.1.0.PEIRUXM
|
Android 9
|
1,8 ГБ
|
Fastboot
|
2,3 ГБ
|
Redmi S2/Y2
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.1.0.PEFRUXM
|
Android 9
|
1,6 ГБ
|
Fastboot
|
1,9 ГБ
|
Pocophone F1
|
Стабильная
|
Recovery
|
MIUI V11.0.1.0.PEJRUXM
|
Android 9
|
2,0 ГБ
|
Fastboot
|
2,5 ГБ
рекламаКак видно из таблицы, самым старым смартфоном в России, для которого доступно программное обеспечение MIUI 11, является модель Redmi Note 5. Её анонсировали примерно два года назад. Также в 2018 году появились Pocophone F1, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite, Mi Max 3, Redmi Y2 и Redmi S2. В то же время самыми новыми аппаратами являются Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Они поступили в продажу в России в конце прошлого года.
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