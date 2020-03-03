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Компания Xiaomi сравнительно регулярно выпускает обновления программного обеспечения для своих смартфонов. Отличительной чертой китайского производителя является то, что он не забывается о старых моделях. К примеру, на данный момент самой свежей версией прошивки является MIUI 11, и она уже доступна для смартфона Redmi Note 4x, который был анонсирован в начале 2017 года.

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Обновление доступно для европейской версии устройства. В этой заметке мы подготовили ссылки для скачивания прошивки MIUI 11 на базе операционных систем Android 10 и Android 9 для 22 смартфонов пекинской компании, которые официально продаются в России. С полным списком решений вы можете ознакомиться в таблице ниже. Там же вы найдёте ссылки на скачивание прошивки для установки как через Fastboot, так и режиме Recovery.

Смартфон Версия прошивки Способ установки Номер сборки Версия ОС Размер файла Ссылка Xiaomi Mi 9 Стабильная Recovery MIUI V11.0.3.0.QFARUXM

Android 10 2,4 ГБ Скачать Fastboot 3,6 ГБ Скачать Xiaomi Mi 9T Pro Стабильная Recovery MIUI V11.0.1.0.QFKRUXM Android 10 2,5 ГБ Скачать Fastboot 3,5 ГБ Скачать X iaomi Mi 9T Стабильная

Recovery

MIUI V11.3.10.0.PFJRUXM Android 9 2,3 ГБ Скачать

Fastboot

3,2 ГБ Скачать Xiaomi Mi 8 Стабильная Recovery MIUI V11.0.6.0.PEARUXM Android 9 2,0 ГБ Скачать Fastboot 2,5 ГБ Скачать Xia omi Mi 8 Pro Стабильная

Recovery

MIUI V11.0.5.0.PECRUXM

Android 9 2,0 ГБ Скачать

Fastboot

2,5 ГБ Скачать Xiaomi Mi Note 10/ Mi Note 10 Pro Стабильная Recovery MIUI V11.0.6.0.PFDRUXM Android 9 2,7 ГБ Скачать Fastboot 4,0 ГБ Скачать Xiaomi Mi 9 SE Стабильная

Recovery

MIUI V11.0.6.0.PFBRUXM Android 9 2,3 ГБ Скачать Fastboot

3,4 ГБ Скачать Xiaomi Mi 9 Lite Стабильная Recovery MIUI V11.3.5.0.PFCRUXM Android 9 2,3 ГБ Скачать Fastboot 3,5 ГБ Скачать Xia omi Mi 8 Lite Стабильная

Recovery

MIUI V11.0.7.0.PDTRUXM

Android 9 1,9 ГБ

Скачать

Fastboot

2,6 ГБ Скачать Xiaomi Mi Max 3 Стабильная Recovery MIUI V11.0.7.0.PEDRUXM Android 9 1,9 ГБ Скачать Fastboot 2,7 ГБ Скачать Re dmi Note 8 Pro Стабильная

Recovery

MIUI V11.0.3.0.PGGRUXM Android 9 2,1 ГБ Скачать

Fastboot

3,2 ГБ Скачать Redmi Note 8T Стабильная Recovery MIUI V11.0.1.0.PCXRUXM Android 9 2,0 ГБ Скачать Fastboot 3,0 ГБ Скачать Red mi 8 Стабильная

Recovery

MIUI V11.0.4.0.PCNRUXM Android 9 2,1 ГБ Скачать Fastboot

3,3 ГБ Скачать Redmi 8A Стабильная Recovery MIUI V11.0.3.0.PCPRUXM Android 9 1,8 ГБ Скачать Fastboot 2,9 ГБ Скачать Redm i 7 Стабильная

Recovery

MIUI V11.0.3.0.PFLRUXM Android 9 1,8 ГБ Скачать

Fastboot 3,0 ГБ Скачать Redmi Note 7 Стабильная Recovery MIUI V11.0.4.0.PFGRUXM Android 9 2,0 ГБ Скачать Fastboot 3,2 ГБ Скачать Redm i 7A Стабильная

Recovery

MIUI V11.0.4.0.PCMRUXM Android 9 1,6 ГБ Скачать

Fastboot

2,6 ГБ Скачать Redmi Note 5 Стабильная Recovery MIUI V11.0.1.0.PEIRUXM Android 9 1,8 ГБ Скачать Fastboot 2,3 ГБ Скачать Redmi S2/Y2 Стабильная

Recovery

MIUI V11.0.1.0.PEFRUXM Android 9 1,6 ГБ Скачать

Fastboot 1,9 ГБ Скачать Pocophone F1 Стабильная Recovery MIUI V11.0.1.0.PEJRUXM Android 9 2,0 ГБ Скачать Fastboot 2,5 ГБ Скачать

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Как видно из таблицы, самым старым смартфоном в России, для которого доступно программное обеспечение MIUI 11, является модель Redmi Note 5. Её анонсировали примерно два года назад. Также в 2018 году появились Pocophone F1, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite, Mi Max 3, Redmi Y2 и Redmi S2. В то же время самыми новыми аппаратами являются Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Они поступили в продажу в России в конце прошлого года.