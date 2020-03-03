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Компания Xiaomi в конце лета прошлого года анонсировала смартфон Redmi Note 8 Pro, который, несмотря на наличие процессора от MediaTek, смог стать одним их самых продаваемых телефонов бренда. Модель поступила в продажу в первых числах сентября с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie и оболочкой MIUI 10.

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До MIUI 11 Xiaomi Redmi Note 8 Pro обновился сравнительно оперативно, а вот свежую версию операционной системы владельцы бестселлера заждались. Но уже ожиданиям пришёл конец. Китайская компания приступила к распространению обновления программного обеспечения, которое приносит ОС Android 10. Вместе с новой версией операционной системы апдейт повышает конфиденциальность и стабильность работы смартфона. Также производитель отмечает увеличенную скорость отклика и улучшенную функцию родительского контроля.

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Размер обновления составляет чуть менее 2 ГБ. Апдейт распространяется «по воздуху» и поэтапно, поэтому все владельцы Xiaomi Redmi Note 8 Pro получить его сразу не смогут. Но при желании скачать файл обновления для российской версии смартфона можно по этой ссылке (загрузка начнётся автоматически). Апдейт проходит под номером V11.0.0.QGGRUXM. Также доступны файлы для европейской версии (V11.0.2.0.QGGEUXM). Их можно загрузить здесь . Все инструкции по самостоятельному обновлению Redmi Note 8 Pro можно найти на сайте XDA Developers . Перед установкой обновления рекомендуется сделать резервное копирование данных вне зависимости от того, прошиваете вы смартфон сами или получили апдейт «по воздуху».

Напомним, что телефон оборудован 12-нанометровым мобильным процессором Helio G90T. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Redmi Note 8 Pro – это первый на рынке смартфон с 64-мегапиксельным модулем в основной камере. Фронталка имеет разрешение 20 Мп. Также отметим наличие экрана LCD формата Full HD+, NFC, USB-C и разъёма для наушников.

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В официальном магазине в России стоимость смартфона составляет 17 990 рублей в модификации с 64 ГБ встроенной памяти, а за дополнительные 64 ГБ нужно доплатить ещё 2000 рублей. Вне зависимости от комплектации объём оперативной памяти составляет 6 ГБ. Если верить «Яндекс.Маркет», то в других магазинах модель можно найти на 3000 рублей дешевле. В Китае Redmi Note 8 Pro также доступен ещё и в модификации 8/128 ГБ по цене около 15 000 рублей.