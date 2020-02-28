Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания vivo сегодня, 28 февраля, анонсировала смартфон APEX 2020. Это третья попытка создать устройство без клавиш и разъёмов. Первая, Meizu Zero, провалилась, а вторая, vivo APEX, стала основой для сегодняшней новинки. Сразу стоит отметить, что показанное устройство является концептом, но есть большая вероятность, что часть из новшеств мы сможем увидеть в смартфоне флагманского уровня vivo NEX 4, премьера которого ожидается в середине текущего года.

реклама

Естественно, отсутствие клавиш и портов – это главная особенность vivo APEX 2020. Модель комплектуется экраном The Waterfall с изогнутыми боковыми гранями. Угол изгиба составляет 120 градусов. Как в vivo NEX 3 и Huawei Mate 30 Pro, здесь для управления громкостью используется сенсорная панель на торце. Сам дисплеем имеет разрешение 2330 х 1080 точек и диагональ 6,45 дюйма.

реклама

Заряжается смартфон беспроводным путём. Мощность зарядки составляет 60 Вт. Благодаря поддержке стандарта Super FlashCharge 60W за 20 минут можно зарядить аккумулятор на 2000 мАч. При этом ёмкость батареи в vivo APEX 2020 компания решила не уточнять. Динамиков в смартфоне тоже не оказалось. Для воспроизведения звука предусмотрена технология Screen SoundCasting третьего поколения.

реклама

Следующая фишка новинки – подэкранная фронтальная камера. Она построена на базе 16-мегапиксельного датчика изображения и поддерживает объединение четырёх пикселей. На выходе получаются 4-мегапиксельные фотографии. По словам производителя, часть стекла над объективом камеры пропускает в четыре раза больше света, чем остальное стекло, которым оформлена лицевая сторона смартфона.

Основная камера в vivo APEX 2020 тоже оказалась не совсем обычной. Она представлена двумя модулями: главным на 48 Мп с продвинутой стабилизацией изображения и перископным телеобъективом на 16 Мп. Ключевой особенностью последнего является нефиксированное фокусное расстояние. Кратность оптического зума составляет от 5x до 7,5x. Телефотомодуль имеет по две группы подвижных и неподвижных линз.

реклама

Добавим, что концепт оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 865 с интегрированной модемной платой Snapdragon X55 для работы в сетях пятого поколения. Вместимость встроенного накопителя составила 256 ГБ, а оперативной памяти под капотом установлено 12 ГБ.