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vivo APEX 2020 представлен официально: селфи-камера под дисплеем, 60-Вт беспроводная зарядка, Snapdragon 865 и оптический зум 5x-7,5x

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Компания vivo сегодня, 28 февраля, анонсировала смартфон APEX 2020. Это третья попытка создать устройство без клавиш и разъёмов. Первая, Meizu Zero, провалилась, а вторая, vivo APEX, стала основой для сегодняшней новинки. Сразу стоит отметить, что показанное устройство является концептом, но есть большая вероятность, что часть из новшеств мы сможем увидеть в смартфоне флагманского уровня vivo NEX 4, премьера которого ожидается в середине текущего года.

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Естественно, отсутствие клавиш и портов – это главная особенность vivo APEX 2020. Модель комплектуется экраном The Waterfall с изогнутыми боковыми гранями. Угол изгиба составляет 120 градусов. Как в vivo NEX 3 и Huawei Mate 30 Pro, здесь для управления громкостью используется сенсорная панель на торце. Сам дисплеем имеет разрешение 2330 х 1080 точек и диагональ 6,45 дюйма.

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Заряжается смартфон беспроводным путём. Мощность зарядки составляет 60 Вт. Благодаря поддержке стандарта Super FlashCharge 60W за 20 минут можно зарядить аккумулятор на 2000 мАч. При этом ёмкость батареи в vivo APEX 2020 компания решила не уточнять. Динамиков в смартфоне тоже не оказалось. Для воспроизведения звука предусмотрена технология Screen SoundCasting третьего поколения.

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Следующая фишка новинки – подэкранная фронтальная камера. Она построена на базе 16-мегапиксельного датчика изображения и поддерживает объединение четырёх пикселей. На выходе получаются 4-мегапиксельные фотографии. По словам производителя, часть стекла над объективом камеры пропускает в четыре раза больше света, чем остальное стекло, которым оформлена лицевая сторона смартфона.

Основная камера в vivo APEX 2020 тоже оказалась не совсем обычной. Она представлена двумя модулями: главным на 48 Мп с продвинутой стабилизацией изображения и перископным телеобъективом на 16 Мп. Ключевой особенностью последнего является нефиксированное фокусное расстояние. Кратность оптического зума составляет от 5x до 7,5x. Телефотомодуль имеет по две группы подвижных и неподвижных линз.

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Добавим, что концепт оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 865 с интегрированной модемной платой Snapdragon X55 для работы в сетях пятого поколения. Вместимость встроенного накопителя составила 256 ГБ, а оперативной памяти под капотом установлено 12 ГБ.

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