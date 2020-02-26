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Южнокорейская компания LG без предварительных анонсов и намёков внезапно анонсировала новый флагманский смартфон. Он называется LG V60 ThinQ. Главная фишка такая же, как и в модели прошлого поколения – чехол Dual Screen. Однако, в этот раз его усовершенствовали. Но обо всём в порядке очереди.

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Начнём с аппаратной платформы. На днях компания Qualcomm поделилась списком смартфонов, которые будут работать под управлением однокристальной системы Snapdragon 865. Всего в 2020 году таких аппаратов будет свыше 70 штук, и LG V60 ThinQ оказался в этом перечне. Параметры мобильного процессора перечислять не будем. Отметим, что новинка поддерживает sub-6 ГГц и mmWave. Работу в сетях 5G обеспечивает модем Snapdragon X55.

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Новинка исполнена в корпусе из стекла и металла с традиционной для смартфонов компании LG защитой по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Габариты устройства составили 169,3 х 77,6 х 8,9 мм, а масса – 218 г. LG V60 ThinQ, как и флагманы прошлых лет, получил панель P-OLED. Её диагональ составила 6,8 дюйма, а разрешение – 1080 х 2460 точек. Матрица поддерживает HDR10+ и может отображать 100% цветов диапазона DCI/P3. Её прикрывает стекло Gorilla Glass 5. Тыльная панель оформлена стеклом Gorilla Glass 6.

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Основная камера осталась без телеобъектива, что очень странно, учитывая принадлежность смартфона к флагманскому сегменту. Главный модуль имеет разрешение 64 Мп, автофокус Dual Pixel и оптическую стабилизацию изображения. В основе лежит матрица формата 1/1,72” с размером пикселя 0,8 мкм. Светосила – f/1,8. Разрешение широкоугольного модуля составляет 13 Мп (f/1,9). Кратность приближения – 0,44x. Угол захвата – 117 градусов.

LG V60 ThinQ обзавёлся поддержкой записи видео в формате 8K UHD с частотой кадров 30 к/сек. И поддержкой HDR10+ Также заявлена съёмка в 4K при 60 к/сек. Разрешение камеры для селфи составило 10 Мп (f/1,9). Она может вести съёмку в 4K UHD с частотой 30 к/сек и поддерживает технологию распознавания лиц.

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За питание смартфоне отвечает аккумулятор на 5000 мАч. Флагман получил поддержку Qualcomm Quick Charge 4+, USB Power Delivery 2.0 и беспроводной зарядки по стандарту Qi. Программной оболочкой выступает LG UX 9.0 на базе операционной системы Android 10. Есть в смартфоне NFC, разъём для наушников, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, USB-C, стереодинамики и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

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Южнокорейские разработчики улучшили чехол Dual Screen. Он оборудован сразу двумя экранами. Главный построен на базе OLED-панели диагональю 6,8 дюйма формата Full HD+. Дополнительный дисплей имеет размер 2,1 дюйма по диагонали и применяется для просмотра уведомлений. Функция 360 Freestop Hinge позволяет использовать смартфон с чехлом в режиме ноутбука.

LG V60 ThinQ поступит в продажу весной текущего года в цветах Classy Blue и Classy White. Стоимость смартфона пока что не уточняется. Доступна модель будет с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ.