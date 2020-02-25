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Китайская компания Xiaomi в начале текущего месяца заявила о прекращении производства смартфона Redmi K20 Pro. Это флагманское решение образца 2019 года, которое имеет топовое железо. Вчера Лю Вейбинг, глава бренда Redmi, официально заявил, что больше смартфон не будет не только производиться, но и продаваться.

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Компания из Пекина решила немного оригинально завершить реализацию флагманской модели 2019 года. Как стало известно, все покупатели получат фирменные чехлы. Отметим, что Xiaomi Redmi K20 Pro находился на рынке примерно девять месяцев. За это время модель разошлась тиражом свыше 5 млн единиц. Естественно, но все покупатели получат чехлы. Список стран, в которых будет действовать это предложение, компания из Поднебесной опубликует позже. Что интересно, в одни руки будут давать не более двух чехлов.

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Напомним, что Redmi K20 Pro комплектуется 7-нанометровой системой-на-кристалле Snapdragon 855 с графикой Adreno 640 GPU и пиковой частотой 2,84 ГГц. Модель оборудована аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддерживает быструю зарядку мощностью 27 Вт и имеет выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп. Дисплей смартфона характеризуется разрешением Full HD+ и диагональю 6,39 дюйма. Основная камера представлена тремя модулями на 48 Мп, 8 Мп и 13 Мп.

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В завершение добавим, что компания уже начала тизерить модель нового поколения, Redmi K30 Pro. Дебютное официальное изображение можно видеть выше. Уже известно, что смартфон появится в продаже во втором квартале текущего года. Он получит 7-нанометровый чип Snapdragon 865, поддержку мобильных сетей пятого поколения и сдвоенную выдвижную фронталку, а в основной камере будет установлен сенсор с 64-мегапиксельным разрешением.