Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi прекращает продажи флагмана Redmi K20 Pro

для раздела Блоги
3
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Снижена цена на 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда
2080 EVGA Gaming - не Super, но Супер дешево
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi в начале текущего месяца заявила о прекращении производства смартфона Redmi K20 Pro. Это флагманское решение образца 2019 года, которое имеет топовое железо. Вчера Лю Вейбинг, глава бренда Redmi, официально заявил, что больше смартфон не будет не только производиться, но и продаваться.

реклама

Компания из Пекина решила немного оригинально завершить реализацию флагманской модели 2019 года. Как стало известно, все покупатели получат фирменные чехлы. Отметим, что Xiaomi Redmi K20 Pro находился на рынке примерно девять месяцев. За это время модель разошлась тиражом свыше 5 млн единиц. Естественно, но все покупатели получат чехлы. Список стран, в которых будет действовать это предложение, компания из Поднебесной опубликует позже. Что интересно, в одни руки будут давать не более двух чехлов.

реклама

Напомним, что Redmi K20 Pro комплектуется 7-нанометровой системой-на-кристалле Snapdragon 855 с графикой Adreno 640 GPU и пиковой частотой 2,84 ГГц. Модель оборудована аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддерживает быструю зарядку мощностью 27 Вт и имеет выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп. Дисплей смартфона характеризуется разрешением Full HD+ и диагональю 6,39 дюйма. Основная камера представлена тремя модулями на 48 Мп, 8 Мп и 13 Мп.

реклама

В завершение добавим, что компания уже начала тизерить модель нового поколения, Redmi K30 Pro. Дебютное официальное изображение можно видеть выше. Уже известно, что смартфон появится в продаже во втором квартале текущего года. Он получит 7-нанометровый чип Snapdragon 865, поддержку мобильных сетей пятого поколения и сдвоенную выдвижную фронталку, а в основной камере будет установлен сенсор с 64-мегапиксельным разрешением.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
18
Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
19
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
8
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
52
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
116
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
116
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
124
Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450
6
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
34
Сравнительное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
40

Интересные материалы

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 116
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 124
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 73
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
20 февраля 2020 116
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
16 февраля 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
246
IBM выпустила мощный 12-ядерный процессор с тактовой частотой 5.2 ГГц и 9.2 миллиардами транзисторов
57
SSD объёмом 31 Тб поступили в продажу – удвоенная производительность и продвинутые характеристики
29
Intel снизила цену на новые 24 и 28-ядерные процессоры Xeon на 60% с 13 000 до 3950 – позициям AMD нанесён серьёзный удар
86
Новые подробности о Radeon RX 5950 XT Big Navi – 24 Гб HBM2e и 2-кратный рост производительности
95
Microsoft ищет талантливого программиста, который починит Windows 10
49
В Antutu установлен абсолютный рекорд - 600 000 баллов
5
Warhammer 40,000: Dakka Squadron — аркада про самолёты и орков в знаменитой вселенной
8
Новые данные о возможных характеристиках флагманской видеокарты AMD Big Navi
125
Производительность видеокарты в игровой консоли Xbox Series X будет равна флагманской GeForce RTX 2080 Ti
30
Новый снимок экрана процессора Intel Core i5-10400 с шестью ядрами
39
Предварительные данные о быстродействии дискретной графики Intel Arctic Sound
16
Процессоры Intel уходят из продажи в немецкой рознице – AMD Ryzen доминируют с 86% рынка
40
Microsoft подтвердила характеристики Xbox Series X: GPU с архитектурой RDNA 2, аппаратная поддержка трассировки лучей, обратная совместимость и производительность 12 TFLOPS
27
Аналитик назвал точную дату анонса видеокарты GeForce RTX 3080 Ti на архитектуре NVIDIA Ampere
41
На частоте 7.0 ГГц процессор Core i9-9900KS занял шестое место в SuperPI 32M
14
NVIDIA показала процесс распаковки GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition
47
По данным Mindfactory GeForce RTX 2070 SUPER вдвое популярнее AMD Radeon 5700 XT
25
Для покупателей ноутбуков на базе процессоров AMD эта компания придумала серию доводов
18
Obsidian работает над высокобюджетной ролевой игрой нового поколения
7

Популярные статьи

Сколько процессорных ядер необходимо для World of Tanks
50
Как не надо разгонять Sandy Bridge в 2020 году - разгон ядер процессора остался в прошлом десятилетии
122
Тестирование процессора AMD Ryzen 7 3700Х в актуальных играх
42
Из спичек и желудей — поможет ли Phenom'у быстрая память
18
Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
19
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
18

Сейчас обсуждают

Олег Анетько
16:25
Когда "1070 стоили 30-1080 40 - 1080ти60" был бум майнинга и RX 480 стоили столько же... а за Вегу почку просили...
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
warmuza
16:23
Так и есть, лучший андроид последних лет.
Xiaomi прекращает продажи флагмана Redmi K20 Pro
Олег Анетько
16:22
забавно, но в профильной ветке его рекомендуют, вместо глючного адреналина.
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
van086
16:22
Я брал две 1080 за 90, скинул за 60 через 2 года, чуть больше года назад добавил и взял 2080ти за 109 на турбине и воде, так что да, скину свою и возьму как выйдет 3080ти, и опять хочу комбинированный...
Аналитик назвал точную дату анонса видеокарты GeForce RTX 3080 Ti на архитектуре NVIDIA Ampere
Alex Mel
16:21
действительно, походу убрали, я брал в том году, да и смотрю ценник поднялся немного.
Пересидеть на Ryzen 3 до выхода Ryzen 4000 и снижения цен на Ryzen 3000
Михаил
16:20
в игре fps нехило плавает от локации к локации, тесты всё-таки надо проводить в одинаковых условиях(на одной локации, с примерно одинаковым маршрутом - если руками тестите)
Сколько процессорных ядер необходимо для World of Tanks
Вова Кузнецов
16:15
Согласен, тут нужен прорыв, нет времени на раскачку!
Аналитик назвал точную дату анонса видеокарты GeForce RTX 3080 Ti на архитектуре NVIDIA Ampere
kib@rg
16:15
Мало того, что это прагар гейминг, так еще и фуфлокрутиляторы поставили с обычной втулкой, зажали шарикоподшипник поставить.
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
sewenstar
16:13
а в чем тогда новость если не допускают? Пусть идут лесом.. на юг...
NVIDIA показала процесс распаковки GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition
Никита Лебедев
16:12
Согласен, только это кто? Who?
Аналитик назвал точную дату анонса видеокарты GeForce RTX 3080 Ti на архитектуре NVIDIA Ampere
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем