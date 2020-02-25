LG Q51 представлен официально: Helio P22, NFC и Android 10 за 260 долларов
Компания LG пополнила ассортимент неоднозначных смартфонов ещё одной моделью. После защищённых решений серии K и очень странного W10 Alpha производитель из Южной Кореи анонсировала LG Q51.
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Новинка стала первой представительницей серии Q в 2020 году. Модель оборудована FullVision дисплеем формата HD+ на базе жидкокристаллической панели с вырезом. Диагональ составила 6,5 дюйма. В «капле» находится 13-мегапиксельная селфи-камера.
рекламаГабаритные размеры составили 164,5 х 77,5 х 8,4 мм. Корпус имеет защиту по военному стандарту MIL-STD-810G. Из чего сделан он, не уточняется. Расположение элементов на торцах смартфона стандартное, но выделить стоит отдельную клавишу для вызова голосового помощника Google Assistant. Сзади расположены три модуля и биометрический сенсор. Разрешение основной камеры составило 13 Мп + 2 Мп 5 Мп. Последний модуль обзавёлся широкоугольной оптикой.
Вычислительным центром в LG Q51 является старая 12-нанометровая однокристальная система Helio P22, которая дебютировала два года назад в Redmi 6. Она имеет восемь ядер с пиковой частотой 2 ГГц. Процессор дополнен 3 ГБ оперативной памяти. Объём внутреннего хранилища составил 32 ГБ. Также имеется слот под карту microSD.
рекламаСмартфон комплектуется аккумулятором на 4000 мАч. Программной основой выступила ОС Android 10. Из остального стоит отметить наличие NFC с поддержкой Google Pay, DTS:X 7.1, разъём для проводных наушников и порт USB Type-C.
Рекомендованная цена LG Q51 составила 260 долларов. Старт продаж запланирован на 26 февраля нынешнего года. Новинка будет доступна потребителям в цветах Moonlight Titanium и Frozen White.
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