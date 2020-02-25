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Компания LG пополнила ассортимент неоднозначных смартфонов ещё одной моделью. После защищённых решений серии K и очень странного W10 Alpha производитель из Южной Кореи анонсировала LG Q51.

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Новинка стала первой представительницей серии Q в 2020 году. Модель оборудована FullVision дисплеем формата HD+ на базе жидкокристаллической панели с вырезом. Диагональ составила 6,5 дюйма. В «капле» находится 13-мегапиксельная селфи-камера.

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Габаритные размеры составили 164,5 х 77,5 х 8,4 мм. Корпус имеет защиту по военному стандарту MIL-STD-810G. Из чего сделан он, не уточняется. Расположение элементов на торцах смартфона стандартное, но выделить стоит отдельную клавишу для вызова голосового помощника Google Assistant. Сзади расположены три модуля и биометрический сенсор. Разрешение основной камеры составило 13 Мп + 2 Мп 5 Мп. Последний модуль обзавёлся широкоугольной оптикой.

Вычислительным центром в LG Q51 является старая 12-нанометровая однокристальная система Helio P22, которая дебютировала два года назад в Redmi 6. Она имеет восемь ядер с пиковой частотой 2 ГГц. Процессор дополнен 3 ГБ оперативной памяти. Объём внутреннего хранилища составил 32 ГБ. Также имеется слот под карту microSD.

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Смартфон комплектуется аккумулятором на 4000 мАч. Программной основой выступила ОС Android 10. Из остального стоит отметить наличие NFC с поддержкой Google Pay, DTS:X 7.1, разъём для проводных наушников и порт USB Type-C.

Рекомендованная цена LG Q51 составила 260 долларов. Старт продаж запланирован на 26 февраля нынешнего года. Новинка будет доступна потребителям в цветах Moonlight Titanium и Frozen White.