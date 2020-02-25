Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Американская компания AMD приняла решение начать продажи настольного процессора, который ранее был доступен исключительно в составе готовых ПК. Об этом сообщило издание Tech ARP.

реклама

Как стало известно, Ryzen 3 2300X появится в продаже на рынках Австралии и Малайзии уже на следующей неделе, 3 марта. Появится ли процессор в других регионах, пока что не уточняется. Рекомендованная цена модели на австралийском рынке составила 105 местных долларов или 70 долларов США, правда, сейчас за него запрашивают втрое больше. Жители Малайзии могут заказать CPU по рекомендованной цене 299 ринггитов (70 долларов США).

реклама

Напомним, что процессор Ryzen 3 2300X выполняется по нормам 12-нанометровой технологии. Он имеет четырёхъядерный CPU, но поддержка технологии многопоточности не заявлена. В основе лежит архитектура Zen+. Пиковая частота одного ядра в режиме максимальной многопоточной нагрузки составляет 4 ГГц. Базовая частота равна 3,5 ГГц.

Ryzen 3 2300X получил от 384 КБ до 8 МБ кэш-памяти. Величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт. Процессор поддерживает работу с двухканальной оперативной памятью DDR4 с частотой 2933 МГц и предлагает свободный множитель. Также стоит отметить сокет AM4 и поддержку PCI Express 3.0. Отметим, что в России можно найти ОЕМ-версию процессора. Цена составляет порядка 6000 рублей (90 долларов США).