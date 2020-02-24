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Компания Microsoft немного неожиданно обнародовала часть параметров будущей игровой консоли Xbox Series X. Слухи о производительности на уровне 12 TFLOPS были подтверждены. Если сравнивать с Xbox One X, это вдвое больше.

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Отметим, что Sony PlayStation имеет производительность 1,8 TFLOPS. На момент её анонса, который состоялся в 2013 году, самым мощным потребительским ускорителем была видеокарта AMD Radeon R9 290X. Её производительность составляла 5,63 TFLOPS. Сейчас самым мощным адаптером является NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti с показателем 13,45 TFLOPS.

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Как видим, консоль Microsoft нового поколения сможет похвастаться мощностью на уровне топовой видеокарты. Правда, есть вероятность, что к релизу Xbox Series X уже появится GeForce RTX 3080 Ti, которой обещают производительность на уровне 36 TFLOPS.

Согласно официальному заявлению компании из Редмонда, в основу игровой приставки ляжет гибридный процессор компании AMD с процессорными ядрами Zen 2, а также 7-нанометровый GPU с архитектурой RDNA 2. Кроме того, Microsoft подтвердила поддержку технологии трассировки лучей на аппаратном уровне и переменную частоту затемнения Variable Rate Shading или VRS. Также сказано о быстром твердотельном накопителе, в чём и без того никаких сомнений ни у кого не было.

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Одной из особенностей Microsoft Xbox Series X станет поддержка многозадачности. По словам производителя, геймеры смогут переключаться между играми почти мгновенно. Что касается обратной совместимости, тут многие должны обрадоваться. Как стало известно, новая консоль будет поддерживать игры для Xbox One, Xbox 360 и оригинального Xbox.

Также появится опция Smart Delivery, с которой игру можно будет покупать один раз и играть на любой консоли. Правда, не факт, что разработчики игр будут внедрять соответствующую поддержку. Из прочего выделим видео с частотой 120 к/сек и поддержку HDMI 2.1.