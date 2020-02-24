Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft подтвердила характеристики Xbox Series X: GPU с архитектурой RDNA 2, аппаратная поддержка трассировки лучей, обратная совместимость и производительность 12 TFLOPS

для раздела Блоги
12
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Снижена цена на 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда
2080 EVGA Gaming - не Super, но Супер дешево
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Microsoft немного неожиданно обнародовала часть параметров будущей игровой консоли Xbox Series X. Слухи о производительности на уровне 12 TFLOPS были подтверждены. Если сравнивать с Xbox One X, это вдвое больше.

реклама

Отметим, что Sony PlayStation имеет производительность 1,8 TFLOPS. На момент её анонса, который состоялся в 2013 году, самым мощным потребительским ускорителем была видеокарта AMD Radeon R9 290X. Её производительность составляла 5,63 TFLOPS. Сейчас самым мощным адаптером является NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti с показателем 13,45 TFLOPS.

реклама

Как видим, консоль Microsoft нового поколения сможет похвастаться мощностью на уровне топовой видеокарты. Правда, есть вероятность, что к релизу Xbox Series X уже появится GeForce RTX 3080 Ti, которой обещают производительность на уровне 36 TFLOPS.

Согласно официальному заявлению компании из Редмонда, в основу игровой приставки ляжет гибридный процессор компании AMD с процессорными ядрами Zen 2, а также 7-нанометровый GPU с архитектурой RDNA 2. Кроме того, Microsoft подтвердила поддержку технологии трассировки лучей на аппаратном уровне и переменную частоту затемнения Variable Rate Shading или VRS. Также сказано о быстром твердотельном накопителе, в чём и без того никаких сомнений ни у кого не было.

реклама

Одной из особенностей Microsoft Xbox Series X станет поддержка многозадачности. По словам производителя, геймеры смогут переключаться между играми почти мгновенно. Что касается обратной совместимости, тут многие должны обрадоваться. Как стало известно, новая консоль будет поддерживать игры для Xbox One, Xbox 360 и оригинального Xbox.

Также появится опция Smart Delivery, с которой игру можно будет покупать один раз и играть на любой консоли. Правда, не факт, что разработчики игр будут внедрять соответствующую поддержку. Из прочего выделим видео с частотой 120 к/сек и поддержку HDMI 2.1.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
17
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
8
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
47
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
110
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
112
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
116
Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450
6
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
34
Сравнительное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
40
Обзор мощной акустической системы Tronsmart Element T6 Max
28

Интересные материалы

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 110
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 116
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 73
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
16 февраля 2020 25
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
20 февраля 2020 112

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
231
NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
150
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900 оказался почти в 2 раза медленнее AMD Ryzen 9 3900X
227
Цена на геймерский 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 2600X опустилась до 99 долларов
68
IBM выпустила мощный 12-ядерный процессор с тактовой частотой 5.2 ГГц и 9.2 миллиардами транзисторов
57
SSD объёмом 31 Тб поступили в продажу – удвоенная производительность и продвинутые характеристики
25
В Antutu установлен абсолютный рекорд - 600 000 баллов
5
В сети появились спецификации GPU Ampere от Nvidia
18
Warhammer 40,000: Dakka Squadron — аркада про самолёты и орков в знаменитой вселенной
7
И один в поле воин: геймер смог в одиночку уронить рейтинг игры на Metacritic
14
Процессоры AMD Ryzen продолжают теснить Intel из наиболее авторитетных рейтингов
51
Предварительные данные о быстродействии дискретной графики Intel Arctic Sound
15
В Сеть просочилась пачка скриншотов из ремейка Resident Evil 3
9
Смартфон Xiaomi Mi CC10 2020 - дизайн, характеристики, камеры и дата выхода
6
Как можно купить iPhone по лучшей цене - рассказывают аналитики Яндекс.Маркета
10
DOOM Eternal: 9 минут игрового процесса на повышенном уровне сложности
10
Новый снимок экрана процессора Intel Core i5-10400 с шестью ядрами
31
Анонса Ampere от мартовской сессии GTC ожидать не следует
17
Для покупателей ноутбуков на базе процессоров AMD эта компания придумала серию доводов
16
Obsidian работает над высокобюджетной ролевой игрой нового поколения
7

Популярные статьи

Пересидеть на Ryzen 3 до выхода Ryzen 4000 и снижения цен на Ryzen 3000
79
Сколько процессорных ядер необходимо для World of Tanks
29
AMD Radeon RX 5700 XT: видеокарта - сюрприз
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
8
Из спичек и желудей — поможет ли Phenom'у быстрая память
14
Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
17
Тестирование процессора AMD Ryzen 7 3700Х в актуальных играх
+

Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
20:27
Вообще то там есть ещё 28 ядерник за 2600 и 26 ядерник за 1900, это уже на уровне красных цены, тем более тут Avx512 поддерживается.
Intel снизила цену на новые 24 и 28-ядерные процессоры Xeon на 60% с 13 000 до 3950 – позициям AMD нанесён серьёзный удар
warmuza
20:25
Как обычно, мамкин експерт начитался высосанных из письки новостей про карты на 30 терафлопс и уверовал, теперь несёт светоч истины в массы.
Microsoft подтвердила характеристики Xbox Series X: GPU с архитектурой RDNA 2, аппаратная поддержка трассировки лучей, обратная совместимость и производительность 12 TFLOPS
Nikolay Yeryomenko
20:25
Да навероне ж Epyc для серверов всё равно лучше. А для дома кому как, но Intel лучше.
Intel снизила цену на новые 24 и 28-ядерные процессоры Xeon на 60% с 13 000 до 3950 – позициям AMD нанесён серьёзный удар
Kutuz
20:24
Может быть они там изначально просто на таком среднем адекватном уровне? Я слышал что там очень выгодно стоят продукты Apple, поэтому некоторые их по случаю там покупают и себе, и родственникам, и на ...
Как можно купить iPhone по лучшей цене - рассказывают аналитики Яндекс.Маркета
Acdsee
20:23
У Вас разрешение какое? i9 9900k + 2070 super не сказал бы что супер тянут эту игру на ультрах, я уж промолчу про трассировку.
Сколько процессорных ядер необходимо для World of Tanks
mo3ulla
20:20
нет .. в текущем виде они используются ТОЛЬКО для функции DLSS :) . которая НИРАЗУ НЕ СГЛАЖИВАНИЕ . но мы все знаем по консолям что вполне можно и по старинке натянуть сову на глобус .
NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
mo3ulla
20:18
это НЕ основное предназначение этих ядер .. это робкая потуга хоть как то ее задействовать ..тащемта это бы и работало вообще без тензорных ядер .. текущие консоли на древнем GCN отлично умеют и без ...
NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
linux4ever
20:17
Какая такая утечка данных? Там же количество проданных процессоров написано.
По данным Mindfactory Ryzen 5 3600 превосходит по продажам ближайшего конкурента почти в 13 раз
Андрей Потапов
20:14
Epyc Rome - у тебя два раза подряд Rom, исправь.
Intel снизила цену на новые 24 и 28-ядерные процессоры Xeon на 60% с 13 000 до 3950 – позициям AMD нанесён серьёзный удар
Илья Андрощук
20:13
Сейчас бы двух ядерник записывать в игровые CPU. Просто на отъебись накидал проциков.
Мой ТОП лучших игровых бюджетных процессоров начала 2020 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем