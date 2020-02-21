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На сайте XFastest появились результаты прохождения теста на производительность 10-ядерного настольного процессора Intel Core i9-10900. Чип протестировали в бенчмарках Cinebench R15, Cinebench R20 и CPU-z.

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Сразу отметим, что речь идёт об инженерном образце с заниженными базовой (2,5 ГГц) и максимальной (4,4 ГГц) частотами ядер. Пиковая частота при использовании сразу всех ядер составила 3,2 ГГц.

В однопоточном режиме Cinebench R15 присудил процессору 182 балла. Результат в многопоточном режиме составил 1670 баллов. Программное обеспечение Cinebench R20 оценило производительность платформы в 441/3714 «попугаев» в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.

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Что касается бенчмарка CPU-z, здесь 10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10900 набрал 507,8 очка в тесте одного ядра и 5343 очка при задействовании всех ядер. При этом температура поднялась во время прогона CPU до 68 градусов, что многовато, учитывая то, на каких частотах трудилась платформа.

Напомним, что коммерческому образцу Intel Core i9-10900 приписывают частоту от 2,8 ГГц до 5,2 ГГц, 20 МБ кэш-памяти третьего уровня, а величина отвода тепловой мощности составит 65 Вт. Ожидается, что стоить процессор будет менее 400 долларов.