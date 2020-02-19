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Американский процессорный гигант Intel полтора месяца назад выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 отметился «бумажным» анонсом мобильных процессоров поколения Comet Lake-H. Производитель из Калифорнии заявил, что полноценная премьера чипов состоится весной и даже технических характеристик не обнародовал.

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Но несмотря на это, за месяц на просторах всемирной паутины появилась информация, благодаря которой можно сложить кое-какое понимание того, что собой будут представлять новые процессоры Intel. В частности, сейчас появилась информация о тесте Intel Core i7-10750H в программном обеспечении 3DMark.

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Этот процессор является преемником модели Core i7-9750H, а основным новшеством станет повышение тактовой частоты. Новинка процессорного гиганта из Калифорнии будет нести на борту шесть ядер, в каждом из которых будет выполняться по два потока. Пиковая частота составит 4,7 ГГц, а базовая – 2,6 ГГц.

В 3DMark Time Spy результат Intel Core i7-10750H составил 6761 балл. По сравнению с Intel Core i7-9750H, который набирает в пределах 6000-6500 «попугаев», это лишь на 4%-13% больше.

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Тест в 3DMark Fire Strike новый чип компании Intel завершил с показателем 17 921 пунктов, а в Fire Strike Extreme ему программное обеспечение присудило на 103 очка больше. Прирост производительности по сравнению с предшественником составляет порядка 3%-10%. Процессор девятого поколения набирает 16 500-17 500 «попугаев» в зависимости от комплектации и особенностей системы охлаждения мобильного ПК, в котором он установлен.