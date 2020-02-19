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Китайская компания Xiaomi готова начать исполнять закон о предустановке российского программного обеспечения на умные телефоны, телевизоры, планшетные компьютеры и лэптопы, которые продуются на территории Российской Федерации. Производитель из Поднебесной принял требования, о чём сообщила его пресс-служба.

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В компании отмечают приверженность к соблюдению всех норм законодательства Российской Федерации. Когда все смартфоны производителя из Пекина начнут продаваться с предустановленным российским ПО, пока что не сообщается.

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Южнокорейская компания Samsung, несмотря на всяческие опасения со стороны экспертов, тоже не будет игнорировать новый закон. Представители производителя из Сувона отметили свою готовность предустанавливать российский софт на поставляемую в РФ умную технику.

Также в компании подчеркнули, что часть приложений из списка обязательных уже давно входят в набор предварительно установленного программного обеспечения. В частности, речь идёт о почте Mali.ru и веб-обозревателей «Яндекс».

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Отметим, что в будущем Федеральная антимонопольная служба намерена сделать платёжную систему «Мир» и сервис «Витрина ТВ» также обязательным к предварительной установке на смартфоны, планшеты, мобильные ПК и прочую умную техничку.

Напомним, что закон, который обязывает производителей гаджетов предустанавливать российский софт, был подписан президентом Владимиром Путиным в конце минувшего года. В силу он вступает уже менее чем через полгода – 1 июля 2020 года.