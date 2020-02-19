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Компания Emperion анонсировала работу над смартфоном, который будет функционировать на базе операционной системы Windows 10 on ARM. Модель получит имя Nebulus.

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Смартфон будет оборудован разогнанной версией мобильного процессора Snapdragon 845. Предполагается, что речь идёт об однокристальной системе с пиковой частотой 2,96 ГГц, которая в 2018 году была выпущена для игрового устройства ASUS ROG Phone первого поколения. Чипсет выполнен по 10-нанометровому технологическому процессу и имеет видеоускоритель Adreno 630.

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Главной особенностью устройства станет поддержка приложений для операционной системы Android, в то время как сам аппарат будет работать под управлением ОС от Microsoft. Представители Emperion отмечают, что софтверный гигант из Редмонда играет большую роль в создании смартфона.

Nebulus получит дисплей с широкими рамками сверху и снизу, а на тыльной панели расположится сдвоенная основная камера. Технические характеристики пока что не разглашаются. Помимо того, что смартфон будет комплектоваться 10-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 845, известно лишь о поддержке работы в сетях LTE, а также о наличии слота под карту памяти microSD максимальной вместимостью 2 ТБ и порта USB Type-C.

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Разработчики из Emperion заявили, что грядущая новинка сможет подключаться к монитору с помощью кабеля или беспроводным путём. Также говорится о поддержке десктопных программ для операционной системы Windows, доступных в магазине Microsoft.

А вот осуществлять звонки в сотовой сети Emperion Nebulus не сможет. Но, по словам производителя, для этого можно будет использовать мессенджеры.