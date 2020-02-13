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В середине 2018 года китайская компания Huawei анонсировала смартфон Mate 20 Lite. Он поступил в продажу с предустановленным программным обеспечением EMUI 8, построенным на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Позже модель получила фирменную прошивку EMUI 9, которая была представлена через несколько недель после релиза самого смартфона. Теперь же стало известно, что производитель из Поднебесной начал обновлять Huawei Mate 20 Lite до EMUI 10 с ОС Android 10 в основе.

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Компания приступила к распространению обновления для смартфонов, которые работают под управлением глобальной версии прошивки. Апдейт проходит под номером EMUI 10.0.0.172 или EMUI 10.0.0.170 в зависимости от региона продаж. Размер файла обновления в обоих случаях составляет около 4 ГБ. Проверить наличие можно либо соответствующем разделе меню настроек, либо в приложении HiCare, которое с недавнего времени называется «Поддержка».

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Напомним, что Huawei Mate 20 Lite – это представитель флагманского семейства со скромной начинкой. Он оборудован 12-нанометровой однокристальной системой Kirin 710, имеет аккумулятор ёмкостью 3750 мАч с поддержкой 18-ваттной проводной зарядки, а дисплей IPS характеризуется разрешением Full HD+ и диагональю 6,3 дюйма.

В смартфоне установлена основная камера с модулями на 20 Мп и 2 Мп. Фронталка построена на базе модулей разрешением 24 Мп и 2 Мп. Также модель имеет NFC, разъём для наушников и порт USB-C. Согласно Яндекс.Маркет, стоимость Huawei Mate 20 Lite в России стартует с отметки в 11 990 рублей за модификацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти.