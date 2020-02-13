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Xiaomi Mi 10 Pro – лучший в мире камерофон по версии DxOMark

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Китайская компания Xiaomi ещё до официальной презентации флагманов нового поколения заявила о том, что Pro-версия уже протестирована специалистами из DxO. Отчёт о фото- и видеовозможностях смартфона появился на сайте DxOMark ещё до того, как завершилась пресс-конференция производителя из Поднебесной, посвящённая анонсу Xiaomi Mi 10 Pro. Были ожидания, что новинка возглавит рейтинг камерофонов и они оправдались.

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Смартфон имеет четырёхмодульную основную камеру с двумя особенностями. Первая – основной модуль на 108 Мп, построенный на базе сенсора оптического формата 1/1,33 дюйма. За счёт применения фильтра Quad Bayer размер пикселя увеличивается с 0,8 мкм до 1,6 мкм, а разрешение снимков снижается со 108 Мп до 27 Мп. Основной модуль имеет оптическую стабилизацию изображения, диафрагму f/1,69 и эквивалентное фокусное расстояние 25 мм.

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Вторая особенность камеры Xiaomi Mi 10 Pro – пара телеобъективов. Такое мы уже видели в Xiaomi Mi Note 10, который вышел в конце осени прошлого года и также расположился вверху рейтинга камерофонов DxOMark.  Короткий телефотомодуль имеет разрешение 12 Мп. В его основе лежит сенсор типа 1/2,6 дюйма. Светосила оптики – f/2. Кратность оптического увеличения составила 2x. Длинный телеобъектив увеличивает изображение почти в четыре раза по отношению к главному модулю (ЭФР – 94 мм). Он получил датчик изображения оптического формата 1/4,4 дюйма с разрешением 12 Мп, светосилу f/2 и оптическую стабилизацию изображения.

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Четвёртый модуль – широкоугольная камера на базе сенсора разрешением 20 Мп оптического формата 1/2,8 дюйма. Диафрагма объектива – f/2,2. Эквивалент фокусного расстояния составляет 16 мм. Видео смартфон может записывать в максимальном разрешении 8K UHD с кадровой частотой 30 к/сек. Специалисты DxOMark отмечают, что протестировали Xiaomi Mi 10 Pro с предустановленным программным обеспечением, которое для пользователей станет доступно начиная с 5 марта 2020 года. Также подчёркивается то, что был протестирован предпродажный образец. Когда смартфон поступит на рынок, будет проведён ещё один тест камеры.

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Итак, Xiaomi Mi 10 Pro стал лидером рейтинга. Его результат составил 124 пункта, т.е. на 1 пункт больше новинка смогла набрать по сравнению с Huawei Mate 30 Pro 5G. За съёмку видео смартфон получил 104 балла. Это также самый высокий показатель среди всех устройств, которые были протестированы французами. К сильным сторонам относят эффективную стабилизацию изображения, работу автофокусировки при съёмке ночью и детализацию. К минусам причислили ограниченный динамический диапазон, неестественную передачу красных тонов, артефакты и алиасинг. Странное соотношение сильных/слабых сторон, учитывая полученный балл.

Фотовозможности оценили в 134 «попугая». Здесь к преимуществам Xiaomi Mi 10 Pro относят детализацию и контроль шума, особенно при ярком освещении, точную настройку параметров экспозиции, детализацию при съёмке с зумом, портретный режим и детализацию при съёмке на широкоугольную камеру. Без недостатков тоже не обошлось. Во-первых, проблема с красными тонами также присутствует. Во-вторых, лица не всегда попадают в фокус. В-третьих, есть проблема с шумами в режиме HDR.

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В завершение добавим, что в DxOMark с конца прошло года тестируют аудиовозможности смартфонов. Xiaomi Mi 10 Pro за звук получил 76 пунктов и стал лидером очередного рейтинга. На 1 балл он смог обойти Huawei Mate 20 X.

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