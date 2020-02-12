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Десятое поколение процессоров Intel Core “Comet Lakes-S”, ориентированных на настольные персональные компьютеры, должно выйти в апреле текущего года. Сегодня на просторах всемирной паутины появилась утечка, раскрывающая параметры будущей новинки в лице CPU Intel Core i7-10700K. Он должен стать основным процессором для геймеров, если его характеристики будет соответствовать имеющимся данным.

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Тайский сетевой информатор APISAK на своей странице в Twitter поделился изображением, на которым указаны некоторые технические характеристики Intel Core i7-10700K. Как видим, базовая частота процессора будет составлять 3,8 ГГц, а максимальная в режиме пиковой однопоточной нагрузки – почти 5,3 ГГц. Всего чип получит восемь ядер, в каждом из которых будет выполняться по два потока.

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Тепловыделение не уточняется. Предположительно, американскому процессорному гиганту придётся повысить значение TDP до 125 Вт. Отметим, что чип получит 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. По сути, Intel Core i7-10700K предложит пользователям те же возможности, что и нынешний флагман Core i9-9900K. Также заметим, что на скриншоте указана материнская плата ECS Z490H6-A2.

Что касается стоимости, будущий процессор может быть оценён примерно в 400 долларов. В таком случае он будет конкурировать с AMD Ryzen 7 3800X. Напомним, что последний имеет восемь ядер с частотой от 3,9 ГГц до 4,5 ГГц, поддерживает многопоточность и выполняется по 7-нанометровому технологическому процессу FinFET. Объём кэш-памяти третьего уровня – 32 МБ, а величина отвода тепловой мощности – 105 Вт. Стоимость процессора «красной» компании составляет 340 долларов.