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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: всё, что известно перед презентацией (дизайн, характеристики, цены)

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Сегодня компания Xiaomi анонсировала бюджетную модель Redmi 8A Dual, а уже через два дня в Китае состоится презентация главных смартфонов производителя из Поднебесной первой половины 2020 года. Если годом ранее компания выпустила флагманы Mi 9 и Mi 9 Pro с интервалом более чем в полгода, то смартфоны нового поколения будут представлены с перерывом в несколько минут.

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О Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro за последние 2-3 дня появилось больше информации, чем о семействе Samsung Galaxy S20, которое дебютирует сегодня в 22:00 МСК, за всё время. Поэтому пришло время подводить промежуточные итоги, собрав всю официальную информацию о грядущих новинках, которой делились первые лица компании из Поднебесной.

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Официальными изображениями Xiaomi Mi 10 руководство поделилось относительно недавно. Как вы можете видеть на рендере на самого лучшего качества выше, будущая новинка получит дисплей с тонкими рамками, изогнутыми боковыми гранями и отверстием для фронтальной камеры в левом верхнем углу. Биометрический сканер для снятия отпечатков пальцев расположится под OLED-экраном формата Full HD+. Точная диагональ матрицы пока что не раскрывается, но скорее всего мы будем иметь дело с дисплеем размером 6,5-6,7 дюйма. Частота обновления составит 90 Гц, а не 120 Гц.

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Основная камера в Xiaomi Mi 10 будет иметь сразу четыре модуля, в чём мало кто сомневался. И именно на ней будет сделан ключевой акцент. Из того, что было официально подтверждено, можно отметить наличие 108-мегапиксельного датчика изображения оптического формата 1/1,33 дюйма, поддержку записи видео в 8K UHD с частотой кадров 30 к/сек, оптическую стабилизацию изображения и 50-кратный цифровой зум.

Смартфон обзаведётся поддержкой формата HEIF для трёхкратного уменьшения размера изображения и сможет записывать видео с соотношением сторон 2,35 к 1. Также будет заявлен режим ночной съёмки Super Night Mode. В конфигурацию основной камеры войдут телеобъектив, широкоугольный модуль и сенсор для макросъёмки, но их разрешение официально не уточняется. Нет информации и о параметрах камеры для селфи. Известно лишь то, что она получит поддержку технологии распознавания лиц и сможет вести видеосъёмку с частотой кадров 120 к/сек. Примеры фотографий можете увидеть ниже.

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Завершая тему камеры в Xiaomi Mi 10, стоит отметить, что китайская компания официально подтвердила тестирование смартфона специалистами DxOMark. Возможно, уже через два дня в сводном рейтинге камерофонов появится новый лидер, который отодвинет на вторую строчку флагман Huawei Mate 30 Pro 5G.

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Лэй Цзюнь, генеральный директор пекинской компании, на днях поделился фотографиями разборки Xiaomi Mi 10. Их вы можете видеть ниже. Менеджер также намекнул на некую «собственную пугающую технологию». Напомним, что два года назад Honor так рекламировала GPU Turbo, программное решение для разгона графического ядра. В случае с Mi 10 речь идёт о системе охлаждения. Глава компании отметил, что она оказалась «слишком эффективной». Проверить его слова можно будет лишь после теста смартфона.

Что касается самого аккумулятора, его ёмкость, по новым данным, будет составлять 4500 мАч. Смартфон будет поддерживать быструю зарядку по проводу мощностью 65 Вт, беспроводную зарядку мощностью 30 Вт и 10-ваттную реверсивную беспроводную зарядку.

С производительностью у Xiaomi Mi 10 никаких проблем быть не должно. Смартфон получит 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 865 с графикой Adreno 650 и процессорными ядрами Kryo с частотой до 2,84 ГГц. Китайская компания уже даже успела сравнить свою будущую новинку с персональным компьютером на базе Intel Core i7-8850U. Девайсы вычисляли число π до десятимиллионного значения после запятой. Смартфон справился за 36,8 сек, а у ноутбука ушло на это 92 сек. Правда, не стоит забывать о разных архитектурах. Кроме того, флагман собрал кубик Рубика за 1,43 сек. Мировой рекорд принадлежит Юйшену Ду, который смог решить головоломку на соревновании WuHu Open в 2018 году за 3,47 сек.

В модели Mi 10 будет установлена оперативная память LPDDR5 в объёме 8-12 ГБ. Встроенный накопитель типа UFS 3.0 будет рассчитан на хранение 128-256 ГБ данных в зависимости от модификации. Из прочего стоит выделить поддержку стандарта Wi-Fi 6, наличие NFC, навигационного модуля GPS, адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.1 и порта USB Type-C. Разъём для наушников смартфону не достанется.

Теперь несколько слов скажем о версии Pro. Внешне она практически не будет отличаться от стандартного издания. Только на рендере ниже можно заметить два дополнительных сенсора в основной камере. Предполагается, что это лазерный помощник автофокуса и времяпролётный модуль ToF, который будет отвечать за измерения расстояния до объективов.

Xiaomi Mi 10 Pro получит аккумулятор повышенной ёмкости – 5260 мАч. Ещё одним отличием от обычной модели станет возможное наличие версии с 16 ГБ оперативной памяти. Но это не точно. Зато точно известно, что смартфон прошёл тесты на производительность в Geekbench и AnTuTu. В первом он смог набрать 904/3290 баллов в однопоточном/многопоточном режимах соответственно, а второе программное обеспечение присудило будущей новинки примерно 600 000 «попугаев».

И в завершение – о ценах. Информации о них есть больше, чем того хотелось бы. По одним данным, стоимость Xiaomi Mi 10 составит от 600 долларов до 700 долларов в зависимости от комплектации, а цена Mi 10 Pro стартует с 800 долларов. По другим же данным, только за стандартное издание придётся отдать не менее 715 долларов, а за продвинутую модель – от 860 долларов. Несколько часов китайские ресурсы начали сообщать, что Mi 10 в модификации 8/256 ГБ будет стоить 545 долларов. В общем, если с техническими характеристиками практически всё понятно, то стоимость станет известна окончательно лишь через два дня.

Оба устройства поступят в продажу с предустановленной прошивкой MIUI 11 на базе операционной системы Android 10. Из-за коронавируса презентация смартфонов в Китае пройдёт онлайн 13 февраля 2020 года. Европейская премьера, как минимум Xiaomi Mi 10, состоится 23 февраля в Барселоне на выставке Mobile World Congress 2020. Но пока не факт, что китайская компания примет участие. Уже точно известно, что в Испанию не приедут NVIDIA, Amazon, LG, Sony, а Samsung ограничит своё присутствие.

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