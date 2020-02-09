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Китайская компания OPPO в конце прошлого года анонсировала два смартфона на базе процессоров Snapdragon 765G и Dimensity 1000L. Однокристальная система от Qualcomm легла в основу модели OPPO Reno3 Pro 5G, а стандартная версия получила чип от MediaTek, благодаря которому смогла возглавить рейтинг производительности AnTuTu по итогам января 2020 года. Вчера производитель из Поднебесной выпустил третьего представителя семейства. Новинка называется OPPO Reno3 Vitality.

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Смартфон исполнен в корпусе обычной модели. Он имеет габариты 160,3 х 74,3 х 8 мм и весит 181 грамм. На лицевой панели установлен экран OLED с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20 к 9 и диагональю 6,4 дюйма. Под дисплеем расположился сканер отпечатков пальцев. Прикрывает матрицу стекло Gorilla Glass пятого поколения. Идентичное стекло установлено сзади, а между двумя панелями обосновалась металлическая рамка.

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Главная особенность OPPO Reno3 Vitality – наличие 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 765G с графикой Adreno 620. Второе отличие от стандартного издания – упрощённая основная камера. Она сохранила пару 2-мегапиксельных датчиков изображения и 8-мегапиксельный широкоугольный модуль, в то время как разрешение основного модуля снизилось с 64 Мп до 48 Мп.

Reno3 Vitality комплектуется 8 ГБ оперативной памяти, а встроенный накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ данных. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4025 мАч. Модель заряжается за 20 минут с нуля до 100% за счёт поддержки быстрой зарядки проводным путём, мощность которой составляет 30 Вт.

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Программной основой выступает операционная система Android 10. Поверх неё установлено фирменное ПО Color OS 7. Прочие параметры новинки включают чип NFC, 32-мегапиксельную фронтальную камеру, NFC, навигационный модуль Bluetooth, USB Type-C, разъём для проводных наушников, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (2,4/5 ГГц).

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Стоимость OPPO Reno3 Vitality составила 430 долларов. Смартфон уже доступен для предварительного заказа. В продажу модель поступит в трёх цветовых решениях: Sky Mirror White, Moon Night Black и Streamer Gold.