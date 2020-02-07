В Сети опубликованы характеристики геймерского смартфона vivo iQOO 3: Snapdragon 865 до 12 ГБ ОЗУ и АКБ на 4410 мАч
Компания vivo в прошлом году анонсировала несколько смартфонов в рамках серии iQOO, которую в начале этого года выделили в отдельный независимый бренд. Первой моделью стал геймерский телефон iQOO, после которого вышли версии Neo на Snapdragon 855, Snapdragon 855 Plus и Snapdragon 845, а также модификация Pro с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Следующей новинкой станет ещё один геймерский смартфон. Он будет называться iQOO 3.
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Модель нового поколения прошла обязательную сертификацию в TENAA, после чего стали известны технические характеристики будущей новинки. Смартфон будет комплектоваться 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865 с пиковой частотой 2,84 ГГц и графикой Adreno 650. В топовой модификации iQOO 3 будет нести на борту 12 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем вместимостью 256 ГБ. Также будет предусмотрена более скромная версия – с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.
рекламаПодсистема питания в iQOO 3 будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4410 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 55 Вт. На тыльной панели устройства будет установлена четырёхмодульная основная камера с 64-мегапиксельным датчиком изображения во главе. Ассистировать ему будет 2-мегапиксельня матрица для размытия фона. Разрешение телеобъектива и широкоугольного модуля составит 13 Мп, а фронталка будет построена на базе 32-мегапиксельной матрицы.
iQOO будет заключён в корпус из стекла и металла размерами 158,5 х 74,88 х 9,16 мм. Вес составит приблизительно 215 г. Также известно об экране OLED разрешением 2400 х 1080 пикселей со встроенным биометрическим сканером. Диагональ дисплея составит 6,44 дюйма, а частота обновления – 60 Гц. Стоимость и дата презентации смартфона пока что не уточняется.
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