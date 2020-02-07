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Недавно мы писали о том, что компания Xiaomi в России проводила зимнюю распродажу. Теперь специальные предложения для покупателей подготовит китайский технологический гигант Huawei. Акция, приуроченная ко Дню святого Валентина, стартовала сегодня, 7 февраля, и продлится до 14 февраля.

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В течение недели будут действовать скидки на покупку как комплектов из двух устройств, так и на единичные товары. Например, за покупку полностью беспроводных наушников Huawei FreeBuds 3 в паре со спортивным браслетом Huawei Band 4 заплатить придётся 10 990 рублей вместо 13 780 рублей. Смарт-часы Huawei Watch GT 2 42мм вместе с портативной акустикой Huawei Mini Speaker обойдутся в 13 990 рублей вместо 17 580 рублей.

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Но куда более привлекательной выглядит покупка смартфонов. В Комплекте «Лавандовое настроение» идёт флагман Huawei P30 Pro с часами Watch GT 2. Стоимость – 57 180 рублей с учётом скидки в 22%. В обычный день цена двух устройств составляет 73 980 рублей.

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Huawei P30 Pro уже через пару месяцев получит преемника, P40 Pro. Несмотря на это, флагман образца прошлого года всё ещё является актуальным решением. Модель комплектуется фирменным 7-нанометровым чипом Kirin 980 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя равна 256 ГБ.

Главной особенностью Huawei P30 Pro является 8-мегапиксельный перископный телеобъектив с пятикратным оптическим увеличением. Разрешение основного модуля составляет 40 Мп, а широкоугольного – 20 Мп. Также имеется времяпролётная камера. Для любителей делать селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронталка.

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Параметры смартфона также включают аккумуляторную батарею ёмкостью 4200 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт и 15 Вт соответственно, NFC, экран OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев и разрешением FHD+. В Huawei P30 Pro нет разъёма для наушников и разговорного динамика. Из коробки модель работает на базе операционной системы Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9. Однако, сразу после включения обновить смартфон можно до EMUI 10 на Android 10 через приложение HiCare.

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Второе предложение – комплект «Новый стиль», который предполагает наушники FreeBuds 3 и смартфон Huawei nova 5T. Суммарно за два гаджета отдать придётся 29 780 рублей, сэкономив 23% от полной стоимости, которая составляет 38 980 рублей.

Huawei nova 5T комплектуется тем же мобильным процессором, что и предыдущая модель. Оперативной памяти предусмотрено 6 ГБ, а постоянной – 128 ГБ. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3750 мАч с поддержкой 22,5-ваттной быстрой зарядки проводным путём.

Камера в смартфоне представлена модулями на 48 Мп, 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Фронталка имеет разрешение 32 Мп. Также отметим 6,26” экран формата Full HD+, сканер отпечатков пальцев на правом торце и ОС Android 9 с оболочкой EMUI 9.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что скидки действуют и при покупке одного устройства. Например, при заказе Huawei P30 Pro размер составляет 14 000 рублей, а всем желающим приобрести стандартное издание удастся сэкономить 8000 рублей. С условиями акции можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, что Huawei P30 от P30 Pro отличается дисплеем, камерами и аккумулятором. В стандартной модели установлена OLED панель без изогнутых граней. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3750 мАч, а мощность быстрой зарядки – 22,5 Вт. В тыльной камере флагмана нет перископного телеобъектива, а кратность оптического увеличения составляет 3x.