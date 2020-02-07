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Huawei Mate 30 Pro поступает в продажу в России по цене 69 999 рублей

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Китайская компания Huawei в середине сентября прошлого года представила в Германии смартфон флагманского уровня Mate 30 Pro. Модель оценили примерно в 1200 долларов в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. В Китае смартфон можно было купить на старте продаж почти на треть дешевле. В конце прошлого года производитель продал ограниченную партию Mate 30 Pro в России. Сегодня, 7 февраля, флагман поступает в широкую продажу на отечественном рынке.

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Смартфон имеет стеклянный корпус с металлической рамкой. Сзади и спереди установлены панели Gorilla Glass последнего поколения. Производителем заявлена защита от воды класса IP68. Главная фишка Huawei Mate 30 Pro – дисплей с сильно изогнутыми гранями. Если в vivo NEX 3 такое решение называется The Waterfall, то компания Huawei использовала коммерческое название Horizon Display. В связи с большим изгибом матрицы клавиша питания сместилась ближе к тыльной панели, а от кнопок управления громкостью производитель из Поднебесной отказался.

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Сам же экран построен на базе панели OLED с необычным разрешением 1176 х 2400 точек, поддержкой HDR10 и встроенным биометрическим сканером. Диагональ составляет 6,53 дюйма. В широком вырезе установлены 32-мегапиксельная фронтальная камера и компоненты системы 3D-распознавания лиц.

Основная камера в Huawei Mate 30 Pro представлена трёхмодульной системой. Телеобъектив с трёхкратным зумом и оптической стабилизацией имеет разрешение 8 Мп. В основу главного и широкоугольного модулей легли две разные 40-мегапиксельные матрицы.

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Флагман комплектуется фирменным мобильным процессором Kirin 990 с пиковой частотой 2,86 ГГц и видеоускорителем Mali-G76 MP16. За питание отвечает аккумулятор на 4500 мАч. Смартфон может похвастаться всеми типами зарядки – проводной (40 Вт), беспроводной (27 Вт) и обратной беспроводной. Также есть NFC, порт USB-C, инфракрасный излучатель, Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Разъём для наушников отсутствует.

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Huawei Mate 30 Pro в России будет продаваться с предустановленной операционной системой Android 10 и фирменным программным обеспечением EMUI 10. Сервисов Google на борту устройства нет. В качестве альтернативы китайская компания предлагает фирменный софт. Стоимость устройства в России составила 69 999 рублей или 1100 долларов. Купить Mate 30 Pro можно будет в фиолетовом, серебристом, изумрудном и чёрном цветах.

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Правда, нужно заметить, что как у смартфона нет клавиш управления громкости, так и на официальном сайте, пока нет кнопки купить Huawei Mate 30 Pro. В завершение добавим, что стоимость модели прошлого поколения, Mate 20 Pro, в России в официальной рознице опустилась до 49 990 рублей.

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